Axfast och Scandic skapar 135 nya rum under jord

Scandic och Axfast bygger ett nytt Scandic Go-hotell med 135 rum, på fyra våningar – alla under jord – mitt på Drottninggatan i Stockholm. Det handlar om fastigheten Skotten 6 och vad som troligen är centrala Stockholms djupaste byggnad.

Det djupgående projektet startar redan i år och planeras stå klart 2027.

– Det här är en mycket spännande del i vår tillväxtstrategi där vi får möjlighet att öppna vårt första underjordiska hotell på ett helt extraordinärt läge mitt i Stockholm city. Med vårt nya Scandic Go stärker vi vår position inom det växande ekonomisegmentet, och det blir även ett perfekt komplement till vårt nuvarande hotellutbud i Stockholm, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group.

Det handlar om fastigheten Skotten 6 (känd som Glashuset), i hörnet Drottninggatan och Kungsgatan i centrala Stockholm.

Axfast förvärvade fastigheten Skotten 6 i början av 2023 för 1,9 miljarder kronor från Atrium Ljungberg. Bolaget är sedan tidigare stor fastighetsägare i närområdet och äger bland annat fastigheten Torgvågen 7 (fd PUB-huset) på andra sidan Drottninggatan sedan 2013 – där premiumhotellet Haymarket by Scandic finns sedan 2016.

Det nya budgethotellet i Glashusets underjordiska delar får en entré från Drottninggatan och kommer att ha en större lobby ett våningsplan ner.

Därutöver planerar Axfast och Scandic Go för två och ett halvt våningsplan hotellrum på våningsplanen minus tre, minus fyra och halva minus fem. För merparten av rummen handlar det om mindre ytor, 12–15 kvm. (på plan minus två är det butiker)

Totalt planeras det för 135 nya hotellrum.

– Vi är glada att ytterligare stärka samarbetet med Scandic i området kring Hötorget, och att få fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla en levande stad en större del av dygnet. De ytor i Stockholms mest centrala delar som nu fylls med människor har, under större delen av perioden från att huset färdigställdes 1959, stått tomma eller använts som lager. Att skapa arbetstillfällen och bäddar i redan befintliga byggnader är det mest hållbara vi kan göra som företag och fastighetsägare, säger Johan Berfenstam, vd på Axfast.

Etableringen markerar en fortsatt expansion för Scandic. Att erbjuda rum utan fönster är ett medvetet och genomtänkt val på många av Scandics hotell, även de med premiuminnehåll. När rummen utformas läggs stor vikt vid att välja rätt material, belysning och akustik för att skapa en ombonad, lugn och trivsam miljö. Intresset för den här typen av rum har ökat de senaste åren, vilket tyder på att allt fler uppskattar ett tyst och fridfullt boende – inte minst gäster som är ljuskänsliga och föredrar en helt mörklagd sovmiljö, uppger Scandic.

– Det känns mycket positivt att vi kan erbjuda ett lugnt, tyst och smart boende i ett centralt läge, anpassat för den mer prismedvetna resenären. Det här är en växande internationell trend som uppskattas av många som söker optimala förutsättningar för vila och återhämtning. Vi ser fram emot att välkomna gästerna till en upplevelse utöver det vanliga, framhåller Jesper Engman, Chief Development Officer på Scandic Hotels Group.

Lejonparten av hotellytan per våningsplan finns i källarvåningarna för Skotten 6 och en mindre del finns i lokalytorna under Drottninggatan där Axfast arrenderat lokaler från Stockholm stad, där det nu krävs ändringar för att möjliggöra hotell där. Det gäller gatuunderbyggnad inom del av Stockholm Norrmalm 2:50, som ligger mellan Torgvågen 7 och Skotten 6. Exploateringskontorets bedömning är att den långa avtalstiden på 25 års förlängning av arrendet inte utgör något hinder för stadens intressen och önskar därmed att exploateringsnämnden uppdrar åt exploateringskontoret att upplåta en nyttjanderätt på 25 år för hotellverksamheten.

Budgetkonceptet Scandic Go har idag fyra hotell i Sverige, varav ett nära Norra Bantorget och ett på Sankt Eriksgatan i Stockholm, samt ett vardera i Göteborg, Jönköping och Umeå. Snart öppnas ett i Helsingborg. Det finns även två Scandic Go-hotell i Finland.

I magasinet Fastighetsvärlden nr 1/2026 finns en kartläggning av mörka hotellrum i centrala Stockholm.