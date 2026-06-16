Vakans vid Stureplan kan bli större

Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.
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Stordalen säljer till Norwegian
Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. Ingår 26 hotell i transaktionen.
Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor
Problematik kring stor och central kontorsfastighet.
Bonava redo satsa 2 mdr vid omdiskuterad bro
Fastigheten ligger i omtalat läge, vid omdiskuterad bro.
Spekulationsbyggena inom logistik störtdyker
En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.
Grönt ljus för 800 bostäder i Pampas Marina
Staden har antagit detaljplanen.
Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder
Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!
En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden. ✓ Fängelseboomen. ✓ Nedläggning av förskolor. ✓ Orterna som växer. ✓ Personporträtt. ✓ Topplistor och mycket mer.
Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt
Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
Niam vräker hyresgäst i Bromma
Agerar efter granskning i Aftonbladet.
FV Quiz: USA, fastigheter och VM
Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
Urban Partners säljer till KLP för 1,8 mdr
Nästan 100 000 kvm moderna och effektiva logistikutrymmen.
Niam lanserar nytt forum för unga talanger
”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”
Adidas gör comeback mitt i Stockholm
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.