Även Apoteket klart för SHF:s nya i Arboga

Nu står det klart att även Apoteket väljer att flytta in i SHF:s planerade fastighet i Arboga. I förra veckan meddelade bolaget att man befinner sig i slutfasen av planeringen för en ny handelsfastighet där Willys blir ankarhyresgäst.

Annons

Läs även

”Tack vare att Apoteket ansluter differentierar vi handeln på en redan attraktiv handelsplats som på ett ännu bättre sätt möter människors vardag”, säger Louise Grönvall, affärsutvecklare på Svenska Handelsfastigheter.

Nu står det alltså klart att även Apoteket blir ett tillskott för fastigheten.

Planen är att kedjan öppnar sin butik under fjärde kvartalet 2028. Avtalet omfattar 203 kvadratmeter och löper över fem år, till och med 2033.

På handelsplatsen är redan Ö&B, Jysk och Ingo etablerade. Med tillkomsten av Willys och Apoteket skapar Svenska Handelsfastigheter en mer komplett handelsplats och med ett differentierat utbud, vilket ytterligare ökar destinationens attraktionskraft för både lokala och regionala besökare.

”Vi är mycket glada över att även Apoteket väljer att samverka med oss i utvecklingsprojektet och ser potentialen i den växande handelsplatsen. Det stärker vår långsiktiga ambition att utveckla relevanta och hållbara handelsmiljöer”, säger Louise Grönvall.

Apoteket AB omfattar idag drygt 400 butiker runt om i Sverige och betraktar etableringen i Arboga som ett strategiskt steg i sin fortsatta expansion.

”Arboga är en ort där vi ser potential för tillväxt och vårt nya apotek får ett tillgängligt läge med starka grannar”, säger Martin Sandström, chef etablering på Apoteket.

Även Arboga kommun välkomnar etableringen och ser den som ett kvitto på stadens fortsatta utveckling och tillväxt.

”Det är inspirerande att se hur Arboga fortsätter att attrahera företag som vill satsa och utvecklas i Arboga. Den här etableringen bidrar till att stärka stadens handel och vår position som en attraktiv plats för investeringar. Det visar att Arboga är en kommun där företag ser möjligheter att växa,” säger kommundirektör Anders Neuman.

Louise Grönvall avslutar:

”Etableringen av Apoteket är ett tydligt steg i vår ambition att utveckla attraktiva handelsplatser med ett starkt och balanserat erbjudande. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi en destination som möter människors vardag på ett effektivt och tillgängligt sätt.”

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Planerar stor arena och hotell – söker privat ägare

10 000 personer ska arenan kunna ta emot. Kommunen erbjuder central tomt för projektet.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

Bildextra från Spring För Livet – succé

Över en miljon kronor insamlat till Unicef. 1 800 deltagare var anmälda.
Porträtt

Hela världen som marknad

Exklusiv intervju. Jenny Hammarlund är sedan årsskiftet global chef för fastigheter vid den kanadensiska jätten OTPP som nyligen har gjort en handfull förvärv i Sverige.

”Vi kommer inte tillbaka till hur det var”

FV Fokus Urfrågning av Marco Testa, vd på Reflex Arkitekter.  Framtidsplanerna.  Vägen upp ur lågkonjunkturen.  Nobel Center.

Planen för Väla åter till skrivbordet

20–30 nya butiker planerades i det framgångsrika området.

Nytt häkte i södra Stockholm – kan bli revansch för Revelop

En av södra Stockholmsområdets största fastigheter kan få ett delvis nytt innehåll.

 Tillbaka till förstasidan