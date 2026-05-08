Även Apoteket klart för SHF:s nya i Arboga

Nu står det klart att även Apoteket väljer att flytta in i SHF:s planerade fastighet i Arboga. I förra veckan meddelade bolaget att man befinner sig i slutfasen av planeringen för en ny handelsfastighet där Willys blir ankarhyresgäst.

”Tack vare att Apoteket ansluter differentierar vi handeln på en redan attraktiv handelsplats som på ett ännu bättre sätt möter människors vardag”, säger Louise Grönvall, affärsutvecklare på Svenska Handelsfastigheter.

Nu står det alltså klart att även Apoteket blir ett tillskott för fastigheten.

Planen är att kedjan öppnar sin butik under fjärde kvartalet 2028. Avtalet omfattar 203 kvadratmeter och löper över fem år, till och med 2033.

På handelsplatsen är redan Ö&B, Jysk och Ingo etablerade. Med tillkomsten av Willys och Apoteket skapar Svenska Handelsfastigheter en mer komplett handelsplats och med ett differentierat utbud, vilket ytterligare ökar destinationens attraktionskraft för både lokala och regionala besökare.

”Vi är mycket glada över att även Apoteket väljer att samverka med oss i utvecklingsprojektet och ser potentialen i den växande handelsplatsen. Det stärker vår långsiktiga ambition att utveckla relevanta och hållbara handelsmiljöer”, säger Louise Grönvall.

Apoteket AB omfattar idag drygt 400 butiker runt om i Sverige och betraktar etableringen i Arboga som ett strategiskt steg i sin fortsatta expansion.

”Arboga är en ort där vi ser potential för tillväxt och vårt nya apotek får ett tillgängligt läge med starka grannar”, säger Martin Sandström, chef etablering på Apoteket.

Även Arboga kommun välkomnar etableringen och ser den som ett kvitto på stadens fortsatta utveckling och tillväxt.

”Det är inspirerande att se hur Arboga fortsätter att attrahera företag som vill satsa och utvecklas i Arboga. Den här etableringen bidrar till att stärka stadens handel och vår position som en attraktiv plats för investeringar. Det visar att Arboga är en kommun där företag ser möjligheter att växa,” säger kommundirektör Anders Neuman.

Louise Grönvall avslutar:

”Etableringen av Apoteket är ett tydligt steg i vår ambition att utveckla attraktiva handelsplatser med ett starkt och balanserat erbjudande. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi en destination som möter människors vardag på ett effektivt och tillgängligt sätt.”