Foto: Panreal

Atterfelt avyttrar kombifastighet i Göteborg

Atterfelt Förvaltning avyttrar fastigheterna Backa 18:5 och Backa 766:892 i Göteborgs kommun. Köparen är en snabbväxande aktör som i dagsläget vill vara anonym. Priset är 140 miljoner kronor.

Annons

Panreal har agerat säljrådgivare i transaktionen.

Fastigheterna är belägna på Salsmästaregatan 21 i Backa, med ett strategiskt läge i Göteborg intill Göta älv.

Fastigheterna, upplåtna med äganderätt, har en total tomtareal om cirka 15 000 kvadratmeter och på ena fastigheten finns en byggnad med en total uthyrbar area om drygt 7 300 kvadratmeter, fördelat på kontor samt lager/produktionsytor. Byggnaden är uppförd 1993 och har genomgått omfattande renovering samt om- och tillbyggnation utförd av Atterfelt under perioden 2015–2020, vilket har resulterat i en hög standard och stor flexibilitet för framtida användning.

Fastigheten är fullt uthyrd till Consilium Marine & Safety AB, som nyttjar byggnaden som huvudkontor och lager. Hyresavtalet löper till 2030-09-30.

– ”Det här är en fastighet med mycket starka fundamenta; ett centralt och logistiskt attraktivt läge i Göteborg, en modern och flexibel byggnad med hög standard samt en långsiktig hyresgäst med mycket god finansiell ställning. Vi tackar Atterfelt Förvaltning AB för förtroendet att agera rådgivare i transaktionen.” säger Axel Edwall, grundare och projektledare, Panreal.

Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär och tillträde ägde rum den 26 januari 2026. Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgick till cirka 140 miljoner kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.

 Tillbaka till förstasidan