Atterfelt avyttrar kombifastighet i Göteborg

Atterfelt Förvaltning avyttrar fastigheterna Backa 18:5 och Backa 766:892 i Göteborgs kommun. Köparen är en snabbväxande aktör som i dagsläget vill vara anonym. Priset är 140 miljoner kronor.

Panreal har agerat säljrådgivare i transaktionen.

Fastigheterna är belägna på Salsmästaregatan 21 i Backa, med ett strategiskt läge i Göteborg intill Göta älv.

Fastigheterna, upplåtna med äganderätt, har en total tomtareal om cirka 15 000 kvadratmeter och på ena fastigheten finns en byggnad med en total uthyrbar area om drygt 7 300 kvadratmeter, fördelat på kontor samt lager/produktionsytor. Byggnaden är uppförd 1993 och har genomgått omfattande renovering samt om- och tillbyggnation utförd av Atterfelt under perioden 2015–2020, vilket har resulterat i en hög standard och stor flexibilitet för framtida användning.

Fastigheten är fullt uthyrd till Consilium Marine & Safety AB, som nyttjar byggnaden som huvudkontor och lager. Hyresavtalet löper till 2030-09-30.

– ”Det här är en fastighet med mycket starka fundamenta; ett centralt och logistiskt attraktivt läge i Göteborg, en modern och flexibel byggnad med hög standard samt en långsiktig hyresgäst med mycket god finansiell ställning. Vi tackar Atterfelt Förvaltning AB för förtroendet att agera rådgivare i transaktionen.” säger Axel Edwall, grundare och projektledare, Panreal.

Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär och tillträde ägde rum den 26 januari 2026. Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgick till cirka 140 miljoner kronor.