Atrium Ljungberg nu helägare till A House

Atrium Ljungberg är nu helägare till coworkingaktören A House, efter att sedan 2023 varit hälftenägare. Därmed är AL i mål med sin tidigare plan.

Den 6 februari 2026 förvärvade Atrium Ljungberg samtliga återstående ägarandelar i A House. A House kommer framöver att konsolideras som ett dotterbolag i koncernens finansiella rapporter. Det framgår av bolagets årsredovisning.

Bokfört värde per årsskiftet uppgick till 48 mkr (52).

A House erbjuder coworking i fyra unika byggnader i Stockholm: Östermalm (ARK, den gamla Arkitekturskolan), Slakthusområdet (Börshuset), Slussen (Katarinahuset) och sedan nyligen i Sickla (Sickla Central).