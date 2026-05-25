Atrium Ljungberg hyr ut hela 58 000 kvm till Ericsson

Atrium Ljungberg hyr ut 58 000 kvm till Ericsson – som flyttar verksamheten i Stockholmsområdet, inklusive huvudkontoret, till Hagastaden. Ericsson gör även flera förhyrningar av Castellum, totalt 37 000 kvm, i området. Sammanlagt hyr Ericsson hela 95 000 kvm i Hagastaden. En mardröm för Vasakronan och Corem som är hyresvärdar idag i Kista.

Cushman & Wakefield är rådgivare till Ericsson.

Det var i oktober 2014 som Fastighetsvärlden kunde avslöja att Ericsson startat en lokalsökning om hela 50 000 till 100 000 kvm. Ericsson övervägde därmed att helt eller delvis lämna sina stora förhyrningar i Kista. För några månader sedan kunde FV även avslöja att Ericsson tecknat det första avtalet för Hagastaden. Nu står det klart att Kista snart är historia för telekomjätten.

Därmed bekräftas uppgifter i senaste magasinet Fastighetsvärlden att Ericsson har som mål att lämna Kista. Där uppgav vi att telekomjätten vill lämna Kista senast 2030–2031 – en mardröm för Vasakronan och Corem samt de fastighetsägare som hyr ut till hotell i Kista.

Ericssons etablering i Hagastaden blir ett nytt ankare i områdets utveckling. Bolaget blir dominant hyresgäst i den östra delen.

Atrium Ljungbergs 15-åriga hyresavtal om 58 000 kvm utgör den största kontorsaffären i Sverige någonsin (det avser alltså hyresvärdet, sett till lokalyta är Fabeges uthyrning till SEB i Arenastaden större).

Ericssons planerade kontorsområde som utöver avtalen med Atrium Ljungberg även omfattar andra fastigheter, utformas så att storstadens täthet, korta gångavstånd och närhet till naturen blir en del av arbetsmiljön. Här kan Ericsson samla medarbetare, kunder och partners i en miljö byggd för samarbete, utveckling och möten över gränser.

– Hagastaden är en utmärkt plats för Ericsson, placerad i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation. Med våra nya lokaler kommer vi skapa moderna och attraktiva kontorsytor som är utformade för samarbete och innovation. De kommer även hjälpa oss att attrahera framtidens talanger som kommer fortsätta driva vårt teknikledarskap, säger Per Narvinger, vice vd på Ericsson och chef för affärsområdet Networks.

Ericssons förhyrningar i Hagastaden:

Wave, Atrium Ljungberg (22 000 kvm);

Corner of Ekeblad, Atrium Ljungberg (23 000 kvm)

Trinity, Atrium Ljungberg (13 000 kvm).

Emerald House, Castellum (9 500 kvm)

Jubileumshuset, Castellum (3 500 kvm).

Infinity, Castellum (24 000 kvm, tidigare kommunicerat).

Atrium Ljungbergs projekt omfattar uppförande av tre framträdande byggnader i den östra delen av Hagastaden med en uthyrbar area om 59 000 kvm, varav Ericsson tecknat avtal om 58 000 kvm. Den kontrakterade hyran, inklusive tillägg, uppgår till 360 miljoner kronor per år, 2026 års hyresnivå. Det motsvarar en hyra om 6 200 kr/kvm. Den bedömda ekonomiska uthyrningsgraden uppgår därmed till 96%.

Ericsson har en option att tilläggsförhyra 800 kvm samt möjlighet att frånträda 1 300 kvm. Samtliga avtal har en löptid om 15 år.

Atrium Ljungbergs totala investering uppgår till 6,2 miljarder kronor. Inflyttning planeras att ske etappvis mellan 2031 och 2033. Avtalen är villkorade av att markanvisningsavtal och exploateringsavtal tecknas före utgången av 2027. Nettouthyrningen kommer att redovisas när dessa villkor har uppfyllts.

– Stockholm och Sverige behöver miljöer där globalt ledande företag kan fortsätta växa, attrahera talang och möta världen. Det känns fantastiskt att bidra till detta samtidigt som vi möjliggör tre viktiga projektstarter och säkrar hyresintäkterna i samtliga nuvarande projekt vi har i Hagastaden. Jag ser fram emot att välkomna Ericssons medarbetare till sina nya arbetsplatser i den levande stadsmiljö som Hagastaden kännetecknas av, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

Ericssons etablering hos Atrium Ljungberg omfattar tre stora fastigheter i Hagastaden: Wave, Trinity och Corner of Ekeblad (även kallad Ekeblad). Fastigheterna utvecklas som delar av en sammanhållen kontorsmiljö, med korta avstånd, varierade arbetsmiljöer, service i vardagen, mötesplatser och stadsliv.

I Wave hyr Ericsson 22 000 kvm. Wave får en särskilt framträdande roll med sitt läge där staden möter Hagaparken och Brunnsviken. Byggnaden, med sin starka arkitektoniska identitet, är utformad för att skapa nära kontakt mellan arbetsplatsen och naturen. Byggnadens gestaltning skapar en utvändig gångväg som leder människor från staden mot parken, med varma och naturliga material som är robusta och åldras vackert över tid.

I Ekeblad hyr Ericsson 23 000 kvm. Ekeblad får rollen som en urban entré och länk mot Norra Stationsparken, med mötesplatser, takterrasser och en gestaltning som öppnar campuset mot stadsdelen.

I Trinity hyr Ericsson 13 000 kvm. Trinity blir en levande destination i mötet mellan stad och park, där Stockholms puls möter lugnet från Kungliga Nationalstadsparken. Byggnaden skapar en tydlig urban närvaro mot staden och trappar ned mot parken i terrasserade volymer med grönska och dagsljus.

De tre byggnaderna projekteras för BREEAM Excellent-certifiering, vilket innebär höga krav inom områden som klimatpåverkan, resurseffektivitet, inomhusmiljö och människors välmående.

Etableringen är samtidigt ett resultat av den långsiktiga utveckling av Hagastaden som skett tillsammans med Stockholms stad, Solna stad, Region Stockholm och områdets akademiska och kommersiella aktörer.

– Vi är väldigt glada över att Ericsson väljer att fortsätta utveckla sin verksamhet och investera långsiktigt i Stockholm. Det visar på styrkan i stadens innovationskraft och internationella attraktionskraft. Det bekräftar också Stockholms position som en av världens mest innovativa städer för kunskapsintensiva företag, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Samtidigt får Stockholms stad ett allt större problem i Kista. Wanngård kommenterar inte det området.

Men Hagastaden, som redan är ett hett kontorsområde, får Ericsson som hyresgäst, i alla fall fram till runt år 2045.