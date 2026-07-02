Athena hyr ut till Norlandia i Sigtuna

Athena by Coeli utvecklar ett nytt modernt vård- och omsorgsboende i Sigtuna. Boendet omfattar 60 lägenheter och får Norlandia som hyresgäst.

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Det nya boendet utvecklas i Steningehöjden, en växande del av Sigtuna med närhet till bostäder, skola, idrott, natur och kommunikationer. Läget i anslutning till det befintliga bostadsområdet och nära Rävsta naturreservat ger goda förutsättningar för ett modernt äldreboende där trygghet, tillgänglighet och livskvalitet står i centrum.

– Sverige står inför ett tydligt och växande behov av fler moderna äldreboenden. För att möta det krävs inte bara kapital, utan också genomförandekraft, förståelse för vårdverksamhetens behov och förmåga att utveckla rätt fastighet på rätt plats. Projektet i Sigtuna visar på ett konkret sätt hur Athena by Coeli vill bidra till att viktig social infrastruktur blir verklighet, säger Dorotea Stellmach, CEO, Athena by Coeli.

– Det här är precis den typ av projekt vi vill arbeta med: ett tydligt behov, en attraktiv plats, en etablerad vårdaktör och en struktur som kan fungera långsiktigt för alla parter. Vår roll är att skapa genomförbara affärer inom social infrastruktur – från tidig projektidé och vårdaktörsdialog till finansiering, transaktion och färdigt äldreboende. Sigtuna är ett bra exempel på hur vårt team kan bidra med både specialiserad fastighetskompetens och praktisk genomförandekraft, säger Johan Ekelund, Senior Transaction Manager and Business Developer, Athena by Coeli.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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