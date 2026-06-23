Athena by Coeli stärker plattformen för fler äldreboenden
Johan Ekelund ansluter som senior transaction manager när Athena by Coeli växlar upp arbetet med att koppla svenska äldreboendeprojekt till långsiktigt nordiskt institutionellt kapital.
Sverige behöver fler moderna äldreboenden. Samtidigt tar många projekt lång tid att genomföra, trots tydliga behov hos kommuner och vårdaktörer. För att fler projekt ska bli verklighet krävs inte bara mark och idéer, utan också rätt struktur, genomförandekraft och långsiktigt kapital.
Athena by Coeli stärker nu organisationen för att kunna strukturera fler investeringsbara projekt inom äldreboenden och social infrastruktur. Som ett led i detta tillträder Johan Ekelund den 1 juli som Senior Transaction Manager.
I rollen får Johan Ekelund ett centralt ansvar för att strukturera transaktioner, kapitalpartnerrelationer och investeringsbara affärer. Rekryteringen sker i en fas där Athena by Coeli för långt gångna dialoger med nordiska institutionella kapitalpartners och förbereder plattformen för affärer i större skala.
Johan Ekelund kommer närmast från Investor Relations-teamet på Coeli Group, där han arbetat med att introducera Coelis Private Markets-erbjudande till institutionella investerare. Han har även bakgrund inom real estate private equity och corporate finance, bland annat från PwC.
– Behovet av moderna äldreboenden är stort, men för att projekten ska bli verklighet krävs mer än att behovet finns. Projekten måste kunna struktureras, finansieras och genomföras på ett sätt som fungerar för kommuner, vårdaktörer och långsiktiga investerare. Johan stärker vår förmåga att gå från projektmöjlighet till genomförbar affär, säger Dorotea Stellmach, vd Athena by Coeli.
Athena by Coeli arbetar med egenutvecklade projekt, partnerskap med kommuner och markägare, forward funding-strukturer och selektiva förvärv. Ambitionen är att bygga en plattform som över tid kan genomföra samhällsviktiga fastighetsprojekt i större skala, med särskilt fokus på äldreboenden och social infrastruktur.
– För institutionellt kapital är äldreboenden en intressant tillgångsklass när projekten kombinerar strukturellt behov, stabila hyresflöden och lokal förankring. Min roll blir att bidra till att paketera och strukturera affärer där kapitalets krav på kvalitet och avkastning möter kommunernas och vårdaktörernas behov, säger Johan Ekelund, senior transaction manager, Athena by Coeli.
Athena by Coeli är Coelis specialistteam inom social infrastruktur. Plattformen bygger på Athena Fastigheters erfarenhet av origination, projektutveckling, kommunal dialog, vårdaktörsdialog och genomförande av samhällsviktiga fastighetsprojekt – kombinerat med Coelis investeringsplattform och kapitalmarknadskompetens.