Projektfastigheten East Square.

Aspelin Ramm hyr ut 6.000 kvm i Gamlestaden

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat två nya hyresavtal om närmare 6000 kvadratmeter till Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt teknikkonsultbolaget Sitowise i SKF:s före detta huvudkontor i Gamlestaden.

Annons

– Ytterligare stora hyresavtal stärker vår övertygelse om hela områdets stora potential som en innovativ och spännande stadsdel i centrala Göteborg, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

East Square utvecklas av Aspelin Ramm Fastigheter, som med stor respekt för platsens historia öppnar upp SKF:s tidigare fabriksområde och formar en ny central stadsdel i Göteborg. Här vävs industriarv samman med modern arkitektur och framtidsinriktade verksamheter — med ambitionen att skapa en levande och inbjudande miljö där företag, invånare och besökare möts och trivs.

– För oss handlar East Square om mer än att skapa nya kontorsytor. Vi vill bidra till en stadsdel som känns öppen, inbjudande och genuin — där människor möts, idéer föds och verksamheter får utrymme att växa. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på omtanke om platsen och de som väljer att vara här, säger Kristian Höglind.

Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset hyr 5500 kvadratmeter för att effektivisera och samordna sin verksamhet på en plats i Gamlestaden.

Sitowise Sverige, den andra av de två nya hyresgästerna som nu flyttar till East Square, hyr 450 kvadratmeter på 17:e våningen i påbyggnaden av SKF:s före detta huvudkontor. För bolaget är satsningen i Gamlestaden både strategisk och kulturellt betydelsefull.

– Gamlestaden är en plats med stark industrihistorisk identitet, och att få vara en del av denna utveckling känns både inspirerande och meningsfullt. Aspelin Ramm Fastigheter erbjuder dessutom ett helhetskoncept för lokalerna, något vi direkt kände att vi ville vara en del av, säger Daniel Doeser, vd på Sitowise Sverige.

Den snabba utvecklingen i området, där allt fler teknik- och innovationsbolag etablerar sig, har också varit avgörande.

– Vi ser stora fördelar i att vara mitt i denna dynamiska miljö. Här finns möjligheter till samarbeten, nätverkande och kunskapsutbyte — samtidigt som tillgängligheten och kommunikationerna gör det enkelt för både medarbetare och besökare att ta sig hit, säger Daniel Doeser.

De nya lokalerna beräknas stå klara för inflyttning den 1 februari 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:17

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

Newsflash

Idag kl. 07:36

Köper 380 bostäder av CBRE IM

Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund.

När en hyresgäst går mot rekonstruktion

Agera snabbt, strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl advokater redogör för hur du som fastighetsägare bör agera vid rekonstruktion eller konkurs.
Topplista

Mäktigast 2025 – Dags för 10 topplaceringarna

Nu redovisas placeringarna 9–50.

EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter

Omfattar totalt 144.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.

Corem räddar kvar Ericsson

Lättnad för Corem när Ericsson förlänger 39.000 kvm.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Vasakronan ännu inte i mål med Ericsson

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

”Planerna lever i allra högsta grad”

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

”Vi behöver hitta en riskfördelning”

Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.

Areim bakom stort köp ute i Europa

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.

SLP köper för 1,1 mdr

66.000 kvm förvärvas för 1.111 miljoner kronor. FV berättar om fastigheterna.

Så har SLP köpt för 4 mdr i år – vd:n om planen framåt

McDonalds redo för comeback i city

”Aggressiv expansionsfas”. De aktuella lägena. Planerna de kommande åren. Ny strategi. Tuff konkurrens i MoS.

25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.

Coworking-vd lämnar – CFO tar vid

Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

Stora ytor. Kan ge området ett nytt innehåll. Se kartor och läs om volymer.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

Uppgifter kring Ericssons stora besked om Kista

Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser

Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.

Niam säljer i Skåne för 485 mkr

13 fastigheter ingår i transaktionen.

 Tillbaka till förstasidan