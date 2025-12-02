Aspelin Ramm hyr ut 6.000 kvm i Gamlestaden

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat två nya hyresavtal om närmare 6000 kvadratmeter till Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt teknikkonsultbolaget Sitowise i SKF:s före detta huvudkontor i Gamlestaden.

– Ytterligare stora hyresavtal stärker vår övertygelse om hela områdets stora potential som en innovativ och spännande stadsdel i centrala Göteborg, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

East Square utvecklas av Aspelin Ramm Fastigheter, som med stor respekt för platsens historia öppnar upp SKF:s tidigare fabriksområde och formar en ny central stadsdel i Göteborg. Här vävs industriarv samman med modern arkitektur och framtidsinriktade verksamheter — med ambitionen att skapa en levande och inbjudande miljö där företag, invånare och besökare möts och trivs.

– För oss handlar East Square om mer än att skapa nya kontorsytor. Vi vill bidra till en stadsdel som känns öppen, inbjudande och genuin — där människor möts, idéer föds och verksamheter får utrymme att växa. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på omtanke om platsen och de som väljer att vara här, säger Kristian Höglind.

Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset hyr 5500 kvadratmeter för att effektivisera och samordna sin verksamhet på en plats i Gamlestaden.

Sitowise Sverige, den andra av de två nya hyresgästerna som nu flyttar till East Square, hyr 450 kvadratmeter på 17:e våningen i påbyggnaden av SKF:s före detta huvudkontor. För bolaget är satsningen i Gamlestaden både strategisk och kulturellt betydelsefull.

– Gamlestaden är en plats med stark industrihistorisk identitet, och att få vara en del av denna utveckling känns både inspirerande och meningsfullt. Aspelin Ramm Fastigheter erbjuder dessutom ett helhetskoncept för lokalerna, något vi direkt kände att vi ville vara en del av, säger Daniel Doeser, vd på Sitowise Sverige.

Den snabba utvecklingen i området, där allt fler teknik- och innovationsbolag etablerar sig, har också varit avgörande.

– Vi ser stora fördelar i att vara mitt i denna dynamiska miljö. Här finns möjligheter till samarbeten, nätverkande och kunskapsutbyte — samtidigt som tillgängligheten och kommunikationerna gör det enkelt för både medarbetare och besökare att ta sig hit, säger Daniel Doeser.

De nya lokalerna beräknas stå klara för inflyttning den 1 februari 2027.