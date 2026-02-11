Aspelin Ramm expanderar i Torslanda

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat fastigheten Göteborg Amhult 107:4 i Torslanda. Tomtytan är 4 588 kvadratmeter med en fullt uthyrd industrifastighet på 2 300 kvadratmeter. Fastigheten är belägen intill Amhults resecentrum där Aspelin Ramm Fastigheter sedan tidigare äger fastigheter.

Med det här förvärvet kan vi ta ett större grepp på området och dess framtida utveckling, säger Manne Aronsson, CEO på Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten ligger inom det före detta flygplatsområdet i Torslanda, med närhet till såväl kollektivtrafik som natur och hav.

– Vi gillar Torslanda. Det är ett område som växer och har ett spännande strategiskt läge med direkt närhet till stora arbetsgivare som Volvo Cars och de olika verksamheterna i Göteborgs hamn.

På samma sätt som Aspelin Ramm Fastigheter tidigare har utvecklat stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal och East Square i Gamlestaden, ser Manne Aronsson en stor potential även i Torslanda.

– Som en långsiktig fastighetsägare förvaltar vi gärna bra fastigheter i rätt lägen. Samtidigt har vi kompetens och erfarenhet av att utveckla blandade områden med kontor, handel, bostäder och lokal service. Det är något som verkligen ligger i vårt DNA som fastighetsutvecklingsbolag.

Hur Amhult ska utvecklas avgörs av Göteborgs Stads kommande planprocess för området. Den anger en inriktning för hur staden vill att området ska användas i framtiden.

– Oavsett vad planprocessen landar i är vi som fastighetsbolag beredda att, tillsammans med andra aktörer, ta ett uthålligt ansvar för att Torslanda skall vara en plats där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra.