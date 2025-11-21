Arwidsro rekryterar dubbelt

Arwidsro förstärker organisationen genom rekrytering av Mikael Kamali till rollen som ekonomichef och Liselotte Orest till rollen som projektchef.

Mikael Kamali har en master i företagsekonomi samt MBA i Construction and Real Estate och bred erfarenhet från olika roller och bolag i fastighetsbranschen. Han kommer senast från rollen som Senior Investment Controller på CBRE Investment Management. Han tillträder 2 februari 2026.

Liselotte Orest är civilingenjör och har gedigen erfarenhet från olika roller inom bygg- och fastighetssektorn. Hon kommer senast från Skandia Fastigheter AB, där hon arbetat många år som projektchef. Hon tillträder 28 januari 2026.

– Vi är verkligen glada över att få välkomna Mikael och Liselotte till oss på Arwidsro. Båda rollerna är inom områden där det händer mycket hos oss och vi är övertygade om att Liselotte och Mikael kommer att bidra mycket med sina respektive kompetenser och starka affärsdriv, säger Peter Zonabend, vd Arwidsro.