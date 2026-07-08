Arwidsro hyr ut till Granngården i Staffanstorp

Arwidsro har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Granngården för en ny butik i handelsområdet Rondellen i Staffanstorp. Etableringen omfattar cirka 1 500 kvadratmeter butiksyta samt en utemarknad om cirka 900 kvadratmeter.

Planerad öppning är vid årsskiftet 2027/2028 i samband med att den nya handelsfastigheten färdigställs.

– Vi är mycket glada över att välkomna Granngården till Staffanstorp. Granngården är en välkänd och uppskattad aktör med ett starkt erbjudande som passar väl in på handelsplatsen. Etableringen är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av området, säger Maria Huss, Förvaltningschef på Arwidsro.

Granngården, en ledande detaljhandelskedja med ett brett sortiment för trädgård, djur, lantliv och fritid, blir en del av handelsplatsen Rondellen som Arwidsro utvecklar i Staffanstorp. Etableringen kompletterar de sedan tidigare kontrakterade hyresgästerna Rusta och Thansen och breddar handelsplatsens erbjudande ytterligare.

– Flytten från Dalby till Staffanstorp är en del av vår långsiktiga utveckling i regionen. Den nya etableringen ger oss en större, modernare och mer tillgänglig butik med ett attraktivt läge i ett starkt handelsområde. Det skapar bättre förutsättningar för både våra kunder och våra medarbetare och stärker samtidigt vår närvaro i regionen, säger André Fredriksson, Fastighetschef på Granngården.

Med etableringen återstår nu endast en lokal om cirka 1 600 kvadratmeter innan handelsfastigheten är fullt uthyrd.