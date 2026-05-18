Arwidsro förvärvar från Famera i Växjö

Arwidsro har förvärvat handelsfastigheten Växjö Städet 4 från Famera & Erlandsson AB. Priset är 65,95 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 400 kr/kvm. Bedömt hyresvärde för 2026 uppgår till cirka 5,7 miljoner kronor.

Tillträde sker den 1 juni 2026.

Fastigheten är centralt belägen i Växjö och omfattar knappa 3 800 kvadratmeter uthyrningsbar area. Den är fullt uthyrd till en mix av bland annat dagligvaruhandel, gym, restaurang och serviceverksamheter. Totalt kommer 87 procent av hyresintäkterna från Lidl och Nordic Wellness, som är fastighetens två största hyresgäster.

– Fastigheten har en stark hyresgäststruktur och vi är glada att få fördjupa samarbetet med Lidl och Nordic Wellness, som vi känner väl sedan tidigare. Förvärvet ligger väl i linje med vår strategi att investera i dagligvaruankrade handelsfastigheter med stabila kassaflöden och tydlig lokal förankring, säger Gustav Lilliehöök, Transaktionschef Arwidsro.

Arwidsro vill rikta ett tack till Famera & Erlandsson för en god och professionell affärsprocess, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete som framtida grannar i området.

Arwidsro biträddes av Skierfe Advokatfirma i samband med transaktionen.