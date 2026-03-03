Arwidsro bygger ut 6 500 kvm i Staffanstorp

Arwidsro har ingått avtal med Willys om att uppgradera bolagets befintliga butiker på handelsområdet Rondellen i Staffanstorp samt på Smålandia Handelsområde i Gislaved. Ombyggnationerna innebär att båda butikerna uppdateras till Willys senaste butikskoncept. Arbetena planeras att genomföras under 2026–27 och i samband med detta har hyresavtalen förlängts med sju år.

I Staffanstorp genomförs ombyggnationen som en del av Arwidsros långsiktiga arbete med handelsområdet Rondellen. Arbetet omfattar även en nybyggnation om drygt 6 500 kvadratmeter handel och skapar förutsättningar för etablering av fyra till fem nya hyresgäster.

I samarbete med grannfastighetsägare genomför Arwidsro åtgärder inom handelsområdet som omfattar rivning av befintliga ytor, nybyggnation och förbättrade logistiska lösningar. I januari 2025 avflyttade Plantagen från sin butikslokal i handelsområdet Rondellen, vilket öppnade upp handelsområdet och skapade mer naturliga kund- och trafikflöden.

Delar av den befintliga bebyggelsen ersätts med nybyggda, skräddarsydda butikslokaler. Långsiktiga hyresavtal har tecknats med Rusta och Thansen, med avtalslängder om tio respektive tolv år. Avtalen är så kallade gröna hyresavtal, reglerade genom en Grön Bilaga. Därutöver förs dialog med ytterligare aktörer kring framtida etableringar i området.

Samtidigt pågår arbetet med en ny detaljplan kring Smålandia Handelsområde, med målet att knyta handelsområdet närmare Gislaveds tätort och skapa förutsättningar för ytterligare handel.

– Det här är projekt med hög komplexitet där vi arbetar parallellt i flera spår och tar ett helhetsgrepp om både ombyggnation samt den långsiktiga inriktningen för handelsområdena. Genom nära samarbete med våra hyresgäster och grannfastighetsägare vill vi fortsatt utveckla hållbara och välfungerande handelsplatser, säger Peter Zonabend, VD för Arwidsro.