Fyra fastigheter i Eskilstuna.

Arum förvärvar sex i Nyköping och Eskilstuna

Arum Fastigheter har genom två separata transaktioner förvärvat totalt sex hyresfastigheter i Mälardalen med omnejd.

Förvärven omfattar två bostadsfastigheter om cirka 4.400 kvm BOA från Nyköpings kommun samt fyra bostadsfastigheter om sammanlagt 2.496 kvm BOA i förvärvade bolaget Mälardalen Bostäder AB i Eskilstuna.

Dessa tillskott stärker bolagets växande bestånd och befäster Arum Fastigheters närvaro i regionen. Tillträde skedde under november.

Förvärven är ett led i Arum Fastigheters långsiktiga strategi att expandera i attraktiva tillväxtområden och att bidra till ett tryggt, hållbart och kvalitativt bostadsutbud.

– Vi är mycket glada över att fortsätta vår expansion i Mälardalen med omnejd. Fastigheterna i Nyköping och Eskilstuna är belägna i stabila och expansiva områden och kompletterar vår befintliga portfölj på ett utmärkt sätt, säger ledningen för Arum Fastigheter AB.

Arum Fastigheter äger Fastigheter i Nyköping, Eskilstuna, Arboga, Kungsör och Nynäshamn.

Fastighet i Nyköping.
Fastighet i Nyköping.
