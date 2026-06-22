Art-Invest förvärvar i Barkarby

Art-Invest Real Estate förvärvar återstående bostadshus i Atlas-projektet inklusive handelslokaler från Åke Sundvall. De förvärvade fastigheterna omfattar totalt cirka 11 000 kvm bostadsyta med 169 lägenheter. Kvarteret Atlas består av fem byggnader, varav fyra är bostadshus. Art-Invest har redan förvärvat tre av byggnaderna under 2024 och 2025.

Hedman Modée & Partners var rådgivare till Åke Sundvall.

Förvärvet är Art-Invest Real Estates tredje investering i Barkarbystaden och bolagets tredje investering i Skandinavien.

Art-Invest Real Estate har förvärvat två nyproducerade bostadsfastigheter i Barkarbystaden, ett av Sveriges största och snabbast växande stadsutvecklingsområden, från Åke Sundvall.

Transaktionen genomfördes för räkning av en av Art-Invest Real Estates institutionella investeringsfonder och är den andra affären mellan parterna. Som en del av samarbetet kommer Art-Invest Real Estate och Åke Sundvall även att fortsätta utveckla fastigheternas kommersiella lokaler tillsammans.

De förvärvade fastigheterna omfattar cirka 11 000 kvadratmeter och innehåller 169 hyreslägenheter samt omkring 3 500 kvadratmeter handels- och verksamhetsytor. Efter förvärven av Stockholm Quality Outlet samt tre bostadshus i Barkarbystaden under 2024 respektive 2025 är detta Art-Invest Real Estates tredje transaktion i Stockholmsområdet. Genom affären, i kombination med tidigare genomförda förvärv, äger Art-Invest Real Estate nu hela kvarteret ATLAS. Det samlade beståndet omfattar totalt 327 bostäder, ett LSS-boende och en Hemköp-butik.

Projektets första etapp utvecklades i ett joint venture mellan Åke Sundvall och Obos, medan den andra etappen utvecklades av Åke Sundvall på egen hand.

Fastigheterna har ett strategiskt läge intill den framtida tunnelbanestationen Barkarbystaden, som enligt plan ska tas i drift 2027. Den nya stationen kommer att stärka områdets tillgänglighet och förbättra förbindelserna med centrala Stockholm avsevärt.

Samtliga byggnader är certifierade enligt Svanen och uppförda med hög teknisk standard, vilket speglar ett starkt fokus på hållbarhet, energieffektivitet och långsiktig kvalitet.

Barkarbystaden har genomgått en omfattande omvandling de senaste åren och utvecklats till en levande och urban stadsdel. Enligt Järfälla kommun väntas området växa till omkring 14 000 bostäder fram till 2032, med stöd av stora infrastruktursatsningar såsom den nya tunnelbanan och utbyggda regionaltågsförbindelser. Detta gör Barkarbystaden till en av de viktigaste tillväxtnoderna i nordvästra Stockholm.

Johan Öhlund Lagerdahl, Stockholmschef på Art-Invest Real Estate, säger:

– Förvärvet stärker ytterligare Art-Invest Real Estates närvaro i Sverige. Affären är logisk ur flera perspektiv eftersom vi nu förvaltar hela kvarteret ATLAS. De nyförvärvade fastigheterna har dessutom ett mycket attraktivt läge precis intill den nya tunnelbanestationen som öppnar i slutet av 2027.

Martin Sundvall, vd för Åke Sundvall, säger:

– Sedan den första transaktionen med Art-Invest Real Estate har vi varit medvetna om deras intresse även för denna del av kvarteret. Det finns tydliga fördelar med att ha en och samma ägare, och genom den överenskommelse vi nu har ingått tar en långsiktig och ambitiös fastighetsägare över. Samtidigt kommer vi på Åke Sundvall att fortsätta vara aktivt engagerade i utvecklingen av de kommersiella lokalerna och deras hyresgästmix.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsutvecklings- och bostadsprojekt. Järfälla kommun planerar för cirka 14 000 bostäder fram till 2032. Området får även en tunnelbanestation 2027 samt regionaltågsförbindelser, vilket enligt kommunens planer ska göra Barkarbystaden till den nya knutpunkten i nordvästra Stockholm. Under de senaste åren har området genomgått en snabb utveckling och vuxit fram som en stadsmässig miljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Art-Invest Real Estate (AIRE) är en erfaren investerare, projektutvecklare och kapitalförvaltare med verksamhet i flera av de ledande storstadsregionerna i Tyskland, Österrike, Storbritannien och Skandinavien.

Bolaget grundades 2010 och drivs som ett privat partnerskap med Zech Group och de operativa delägarna som ägare. Art-Invest Real Estate investerar och förvaltar såväl eget kapital som reglerade institutionella fonder och särskilt anpassade mandat. Verksamheten bygger på en aktiv investeringsstrategi med målet att utveckla tillgångar till långsiktiga kärninvesteringar.

Fokus ligger främst på segmenten kontor, handel, hotell, bostäder och utbildningsfastigheter. Sedan 2012 har bolaget tillstånd att verka som reglerad fondförvaltare enligt tysk investeringslagstiftning (KAGB). Under denna period har Art-Invest Real Estate Funds framgångsrikt lanserat fler än 25 reglerade fonder för olika typer av institutionella investerare.

I dag förvaltar Art-Invest Real Estate fastighetstillgångar till ett värde av cirka 12,5 miljarder euro och har mer än 6 miljarder euro i investerat eget kapital från institutionella investerare och långsiktiga samarbetspartners. Bolaget är dessutom en av Tysklands största utvecklare av kontors- och hotellfastigheter.