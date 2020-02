Det var borgmästaren i Nice, Christian Estrosi, som under fredagen berättade att en person i Cannes bekräftats smittad. Det handlar om en kvinna som testats positivt för Covid-19. Lokal media berättar att det är en 23-årig kvinna som studerar mode och att hon smittats efter en resa till Milano. Kvinnan vårdas nu på sjukhus i Nice.

Under hela veckan har Reed Midem dagligen upprepat sitt budskap: Fastighetsmässan i Cannes kommer att äga rum enligt plan 10–13 mars.

Under tiden har Fastighetsvärlden kunnat berätta om ett större antal avhopp, från såväl brittiska, tyska, nederländska, amerikanska som svenska bolag (läs mer i länkarna bredvid).

I måndags, efter att coronautbrottet i norra Italien blivit känt, gick arrangören ut och berättade att man skärper satsningen på hygieninformation under mässan. Senare under veckan har arrangören tryckt hårt på att man samarbetar med såväl lokal som nationell expertis och även WHO.

Under fredagen meddelade Reed Midem att 90 procent av utställarna är kvar. Arrengören påminde även om att det inte finns något reseförbud i Frankrike och att Cannes och regionen inte är något riskområde. Arrangören konstaterar även att det kommer finnas extra vårdkapacitet och sjukdomsrådgivning, om det skulle behövas, vilket man utgår från att det inte behövs.

Arrangören konstaterar även att alla huvudtalare kommer att dyka upp. På talarlistan finns bland annat Applegrundaren Steve Wozniak och Frankrikes förre president, Nicolas Sarkozy, som är invigningstalare på Mipim.

När det gäller möjligheter att få tillbaka utställnings- och deltagaravgifter svarar Mipim presschef att man inte vill diskutera kontraktssituationen.

I närbelägna Nice ställde meddelade man under onsdagen att man ställer in lördagens karnevalsfestival på grund av oron för coronaviruset. Avståndet till den italienska gränsen är mindre än en timme.

Under fredagen kom beskedet att årets bilmässa i schweiziska Genève ställs in på grund av den pågående coronavirussmittan. Arrangören där uppger att de inte kommer att kompensera utställarna, då inställandet räknas som force majeure. Under fredagen meddelades att Schweiz förbundsråd förbjuder tillställningar med fler än 1.000 personer. Bilmässan skulle ägt rum 5–15 mars.

I måndags meddelade Frankfurtmässan att årets upplaga av elteknikmässan Light + Building stäls in, där var motiveringen att många besökare är från Kina. Tanken är att den mässan istället ska äga rum under hösten.

Den tolfte februari stod det klart att mobilmässan i Barcelona, även kallad MobileWorld Congress, ställs in. Då hade ett flertal ledande bolag ställt in sin medverkan. Även den mässan väntades locka massor av deltagare från ostasien. Den mässan arrangerades i Cannes under tio år, till och med 2005. Då ansågs lokalerna i Cannes vara för små och undermåliga.

Filmmässan, Festival de Cannes, i Cannes äger rum 12-23 maj. För staden Cannes är mässverksamheten väldigt viktigt. Under nästan hela året, speciellt under våren, arrangeras större mässor.

Per den 27 februari hade det bekräftats 41 smittade i Frankrike, varav två avlidit (en kines och en fransman). 11 har smittade har åter friskförklarats. Fallen är relativt spridda runt om i Frankrike.

Vid samma tidpunkt hade det i Italien registrerats 650 smittade, varav 17 döda. Merparten av de smittade finns i Lombardiet och i övriga norra Italien.

Hör gärna av er till red@fastighetsvarlden.se om ert bolags beslut kring Mipim!