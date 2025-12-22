Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Skanska säljer kontorshus
Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.
Corem säljer för 300 mkr
”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.
Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen
Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.
ALM förvärvar Storstaden
Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.
Utmanare köper för 600 mkr
Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.
”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”
Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.
Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen
Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.
Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden
71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.
Kinland köper för 515 mkr
Elva fastigheter byter ägare.
Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center
Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.
Thon i mål med köpet av börsbolaget
Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.
Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva
Känd trio bakom det nya bolaget.
Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor
Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam
Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.