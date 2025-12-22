Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av ...

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

