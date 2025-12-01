Finansborgarrådet Karin Wanngård (S), Corems vd Rutger Arnhult och Vasakronans vd Johanna Skogestig.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Ericssons stora lokalsök har legat som en vår filt över Corem och Kista. Nu stannar telekombolaget bos Corem i Kista.
– Det känns väldigt skönt. De är dessutom kvar på ett femårigt hyresavtal istället för tre som är det normala, säger vd Rutger Arnhult till Fastighetsvärlden.

Hyran i det nya kontraktet är hemligt, men uppges vara ”marknadsmässig”. Uppgörelsen är inte förenligt med någon betydande investering i lokalerna.

Det var i oktober 2024 som Fastighetsvärlden kunde avslöja att Ericsson startat en stor lokalsökning där bolaget sökte 50.000–100.000 kvm lokaler på den norra sidan av Stockholm. Det kunde resultera i en av de större flyttarna på länge.

– Det är klart att vi varit oroliga, även om vi egentligen aldrig trott att de ska flytta allt. Kanske kunde de flytta vissa ledningsfunktioner till Stureplan, eller liknande. Men man vet aldrig, de säger inte så mycket till oss. De har sett över sina förutsättningar och landat i att Kista är den bästa platsen för dem. Det är förstås väldigt bra för hela Kista och även för oss, säger Rutger Arnhult till Fastighetsvärlden.

– Ericsson är ett framåtlutat företag, och att det nu väljer att teckna ett kontrakt på fem år är förstås positivt på alla sätt. Väldigt skönt.

För Corem handlar det om en andra stora förlängningen i Kista. För ett tag sedan tecknade den näst största hyresgästen, Tele2, ett nytt kontrakt – till 2035.

Arnhult ser positivt på Kistas framtid – inte minst tack vara bostadsbyggnationen och den kommande fotbollssatsningen.

– Inomhushallen för fotboll skulle kunna kombineras med mässytorna för Kistamässan. Då kommer det finnas möjligheter för en riktigt stor mässa i Kista. På samma sätt skulle man kunna arrangera stora idrottstävlingar genom att utnyttja lokalerna i både mässan och inomhushallen, säger Arnhult till Fastighetsvärlden.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

