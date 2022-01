Pehrsson lämnar efter oenighet – Arnhult ny vd i Castellum

Styrelsen har gjort en samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete skall bedrivas. Mot denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag och Rutger Arnhult efterträder henne på vd-posten.

I samband med att Rutger Arnhult tillträder i rollen som vd för 165-miljardersbolaget Castellum lämnar han posten som styrelseordförande och medlem av valberedningen med omedelbar verkan men kvarstår som styrelseledamot.

– Detta var inte varit min plan från början. Inte alls. Men när vi fann att vi inte var överens med Biljana Pehrsson om integrationsarbetet så räckte jag upp handen, säger Rutger Arnhult till Fastighetsvärlden utan att vilja ge några detaljer.

Biljana Pehrsson lämnar rollen som vd med omedelbar verkan.

Nuvarande styrelseledamoten Per Berggren utses till styrelseordförande fram tills årsstämman 2022.

Per Berggren kommenterar:

– Biljana Pehrsson har över tid byggt upp Kungsleden till ett starkt fastighetsbolag som väl kompletterar Castellums erbjudande och utveckling framåt. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson har dock inte nått samsyn kring strategin framåt för att bygga Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag. Styrelsen har därför beslutat att utse Rutger Arnhult som vd med omedelbar verkan. Vi är övertygade om att Rutger kommer att leda Castellum och det förestående integrationsarbetet med samtliga intressenters bästa för ögonen. Hans uppgift blir nu att skapa en stabil och lönsam plattform för Castellums fortsatta tillväxtresa, säger Berggren som varit styrelseledamot i Castellum sedan 2007.

Rutger Arnhult fortsätter:

– Castellum är idag ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med närvaro på de mest intressanta tillväxtregionerna. Jag är tacksam för förtroendet från styrelsen och ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och genom en lyckad integration stärka Castellums konkurrenskraft på den nordiska fastighetsmarknaden såväl finansiellt som operationellt.

Arnhult har tidigare varit vd för Klövern under flera år (som han nyligen, som storägare i båda bolagen, lät Corem köpa upp). I samband med att Arnhult blev vald till styrelseordförande i Castellum lämnade han vd-stolen i Klövern. Nu ser han långsiktigt på vd-jobbet i Castellum där han även är den överlägset största ägaren:

– Detta är en permanent lösning och jag är verkligen långsiktig i att leda arbetet med att bygga Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag, säger Arnhult till Fastighetsvärlden.

Han fortsätter:

– I bakgrunden till sammanslagningen av Castellum och Kungsleden har vi en ambitiös integrationsplan som vi är fast beslutna att leverera på i syfte att skapa värde för våra aktieägare, hyresgäster och medarbetare. Min förhoppning är att Castellums samtliga ägare tycker detta är en bra lösning.

Tiden som vd för Castellum blev kort för Biljana Pehrsson. Hon tillträdde som vd för 33 dagar sedan, den 8 december, men presenterades som ny vd redan i samband med Catellums bud på Kungsleden under sensommaren.

Hon hade då varit vd för Kungsleden i åtta år, sedan 2013. Vägen till vd-posten i Kungsleden gick via bolagets styrelse som hon då hade varit medlem i sedan 2011.

När Pehrsson blev vd i Kungsleden lämnade hon samtidigt positionen som vice VD och Head of real estate på East Capital, ett bolag hon kom till under 2007 efter att under ett par år ha varit vd för den då ledande butiksfastighetskonsulten Cemtrumutveckling.

Sedan 2020 sitter Biljana Pehrsson i Swedbanks styrelse.

I en intervju med Fastighetsvärlden den 8 december, alltså samma dag som hon tillträdde vd-stolen i Castellum, valde hon att passa på merparten av frågorna kring framtiden och ihopslagningen av bolagen.

Fastighetsvärlden har sökt Biljana Pehrsson.

FV har även sökt Castellums vice vd Ylva Sarby Westman, som tillträdde samtidigt som Pehrsson och som tidigare var vice vd även vid Kungsleden. Rutger Arnhult berättar för FV att Ylva Sarby Westman blir kvar inom bolaget.