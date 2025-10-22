Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Corem har varit aktiv på transaktionssidan de senaste åren. En nödvändighet för att stabilisera balansräkningen, enligt Rutger Arnhult. Framöver behöver bolaget inte sälja för att frigöra kapital utan ska sälja det som inte ingår i en långsiktig strategi. Samtidigt redovisar Corem återigen en positiv nettouthyrning, även om vakansgraden ökar något.

Sammanlagt, under de tre första kvartalen 2025, summerar Corems samtliga frånträdda och avtalade avyttringar till cirka 4,9 miljarder kronor i underliggande fastighetsvärde. Därtill har Corem under året sålt Klövernaktier för drygt 400 miljoner kronor.

– Corem har varit exceptionellt aktiv på transaktionssidan under de senaste åren, vilket har varit nödvändigt för att stabilisera vår balansräkning. Vi kan nu konstatera att vi framåt kommer att fokusera på att sälja fastigheter som inte längre ligger inom vår långsiktiga strategi, snarare än att frigöra kapital. Det är en viktig milstolpe, säger Rutger Arnhult i vd-ordet.

– Vårt fokus framåt är att fortsätta driva portföljen mot högre kvalitet och geografisk tydlighet genom affärsdriven förvaltning och successiv renodling samtidigt som vi upprätthåller en stark finansiell disciplin.

Corem har efter kvartalets utgång avtalat om avyttring av en portfölj om sex fastigheter i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 250 miljoner kronor. Dessa Täbyfastigheter har en del vakanser vilka hade krävt stora investeringar för att hyra ut. Genom försäljningen fokuserar bolaget istället dessa investeringar till andra delar av portföljen.

Hyresmarknaden präglas fortsatt av försiktighet, särskilt inom kontorssegmentet där efterfrågan är dämpad.

– Med en väntad ekonomisk återhämtning under 2026 ser vi förutsättningar för ökad företagsaktivitet och en successiv förbättring av uthyrningsmarknaden.

– Nettouthyrningen var liksom i föregående kvartal positiv, med ett netto om 6 miljoner kronor under kvartalet. Vi arbetar aktivt både med nya och befintliga kunder och just nu med stort fokus på omförhandlingar. Vi kan konstatera att hyresgästen nästan alltid väljer att stanna – antingen i sin nuvarande lokal eller inom vårt bestånd trots det stora lokalutbudet på marknaden.

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad är 85 procent (86 procent för ett år sedan). I region Norra Stockholm, där Kista ingår är uthyrningsgraden 80 procent (81). Där ingår även Täby där bolaget alltså nyligen sålt av vakanta fastigheter, vilket kommer påverka vakanssiffran i kommande rapporter.

I New York har bolaget under tredje kvartalet tecknat sammanlagt tre avtal i projektfastigheten 1245 Broadway vilket tar uthyrningsgraden i den fastigheten till 88 procent. FV har tidigare berättat att Corem planerar att sälja den fastigheten, på samma sätt som bolaget tidigare gjort med två andra fastigheter på Manhattan.

Corems nyckeltal för årets första nio månader: