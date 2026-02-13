”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Corem har under 2025 fortsatt minska riskexponeringen, bland annat genom reducerad USA‑närvaro. – Projekten i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva affärer, skriver vd Rutger Arnhult i vd-ordet. Det blev tvärtom.

I vd-ordet i bokslutet berättar Arnhult om investeringarna på Manhattan där bolaget nu alltså sålt tre av fyra innehav, till miljardförluster.

– Effekterna av pandemin, vilken i sig fick avsevärt större konsekvenser på marknadsförutsättningarna i USA än i Sverige, medförde flera utmaningar såsom längre genomförandetider, ökade kostnader samt pressade fastighetsvärden. Detta gäller i stort sett alla vid tiden pågående fastighetsinvesteringar. Mot bakgrund av detta är jag, trots den konstaterade resultateffekten, stolt över genomförandet av projekten i USA och framför allt över de två fina kontorsbyggnader vi adderat till Manhattans stadssiluett. Nu återstår en av de amerikanska fastigheterna, 1245 Broadway, som är uthyrd till 96 procent och har uppnått ett stabilt och fint kassaflöde. Den ger ett positivt bidrag till verksamheten och kommer avyttras när marknadsförutsättningarna är som bäst.

För 2025 redovisar Corem en positiv nettouthyrning om 27 mkr, trots utmanande marknad.

– Det känns otroligt bra att stänga året och konstatera att vi hämtat in den negativa nettouthyrning vi fick med oss från inledningen av året och är ett tydligt kvitto på en styrka i kärnaffären samt att nära kundrelationer och målmedvetenhet är avgörande framgångsfaktorer. Bland de större uthyrningarna i kvartalet ses bland annat uthyrningar till Region Uppsala om cirka 2 000 kvadratmeter och till Elgiganten om cirka 3 700 kvadratmeter i Köpenhamn. Under kvartalet omförhandlades även hyres­avtalet avseende Ericssons huvudkontor om cirka 39 000 kvadratmeter i Kista och A24 utökade sin förhyrning i 1245 Broadway i New York med ytterligare drygt 1 400 kvadratmeter. Trots en lång rad fina uthyrningar konstateras att vår ekonomiska uthyrningsgrad sjönk något under kvartalet vilket är en följd av de avyttringar som gjorts.

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad har minskat på ett år, till 84 procent (86).

Corems nyckeltal för 2025: