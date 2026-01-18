Arlandastaden Group och Fortum i avtal

Fortum och Skavsta Logistik och Flygfrakt AB, som i sin tur ägs av Arlandastad Group och Billström Riemer Andersson Bygg AB, har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till etablering av exempelvis vätgasproduktion, tillverkning av eSAF (electro Sustainable Aviation Fuel, hållbart flygbränsle), värmeåtervinning och batterilagring vid Skavsta Flygplats i Nyköping.

”Fortum är ytterligare en strategisk partner i utvecklingen av Skavsta. Samarbetet ökar attraktionskraften för hela området och är ett viktigt bidrag till energiomställningen och stärkandet av regionens långsiktiga konkurrenskraft”, säger Daniel Christensen, chef fastighetsförädling på Arlandastad Group AB.

Avsiktsförklaringen omfattar ett delområde på cirka 100.000 kvm inom Västra Terminalområdet, som för närvarande detaljplaneläggs i samarbete med Nyköpings kommun. Området är strategiskt beläget i direkt anslutning till flygplatsens infrastruktur och bedöms ha goda förutsättningar för framtida industri- och energianläggningar.

”Vi ser en stor potential i området och ser fram emot att tillsammans med Skavsta Logistik och Flygfrakt AB utveckla lösningar för industriell elektrifiering, till exempel genom produktion av vätgas, värme och kyla”, säger Tova Langels, affärsutvecklare och projektledare på Fortum.

Inom ramen för denna avsiktsförklaring ges Fortum tillgång till området under pågående detaljplaneprocess för att möjliggöra tekniska, kommersiella och regulatoriska utredningar.