Skavsta utanför Nyköping.

Arlandastaden Group och Fortum i avtal

Fortum och Skavsta Logistik och Flygfrakt AB, som i sin tur ägs av Arlandastad Group och Billström Riemer Andersson Bygg AB, har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till etablering av exempelvis vätgasproduktion, tillverkning av eSAF (electro Sustainable Aviation Fuel, hållbart flygbränsle), värmeåtervinning och batterilagring vid Skavsta Flygplats i Nyköping.

Annons

”Fortum är ytterligare en strategisk partner i utvecklingen av Skavsta. Samarbetet ökar attraktionskraften för hela området och är ett viktigt bidrag till energiomställningen och stärkandet av regionens långsiktiga konkurrenskraft”, säger Daniel Christensen, chef fastighetsförädling på Arlandastad Group AB.

Avsiktsförklaringen omfattar ett delområde på cirka 100.000 kvm inom Västra Terminalområdet, som för närvarande detaljplaneläggs i samarbete med Nyköpings kommun. Området är strategiskt beläget i direkt anslutning till flygplatsens infrastruktur och bedöms ha goda förutsättningar för framtida industri- och energianläggningar.

”Vi ser en stor potential i området och ser fram emot att tillsammans med Skavsta Logistik och Flygfrakt AB utveckla lösningar för industriell elektrifiering, till exempel genom produktion av vätgas, värme och kyla”, säger Tova Langels, affärsutvecklare och projektledare på Fortum.

Inom ramen för denna avsiktsförklaring ges Fortum tillgång till området under pågående detaljplaneprocess för att möjliggöra tekniska, kommersiella och regulatoriska utredningar.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

Union säljer stora Sisjö Entré

Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.

Bershka till Gallerian

Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.
Porträtt

Bjuder upp i motvind

Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.

Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Se de första visionsbilderna på det omtalade miljardprojektet.

Två stiftelser tripplat donationer upp till 2,3 mdr

Vill stoppa nya Nobel Center: ”Ser ut som Minecraft!”
Quick Office, Petra Kyllerman.

Lyckades vända konkurs till svarta siffror

Tvingades försätta åtta coworkinganläggningar i konkurs under 2025.

Southbay köper från MG – når totalt 4 miljarder

Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
Krönika

Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”

Newsec IM värvar från Oljefonden

Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.

Slopar kontorsskrapa och gör om högt välkänt hotell

Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.

Intea förvärvar från Areim för 140 mkr

Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Sveafastigheter Orminge, Nacka

Sveafastigheter vann dubbelt – läs om alla bud

Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.

Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.

 Tillbaka till förstasidan