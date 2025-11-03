Arlandastad laddar på med Pontus Frithiof

Pontus Group, med Pontus Frithiof i spetsen, lanserar ett nytt restaurang- och cafékoncept i hjärtat av Arlandastad. I direkt anslutning till en av Sveriges största laddplatser för elbilar skapas en modern mötesplats där både bilar och människor kan ladda energi.

Lokalerna planeras att öppna redan under första kvartalet 2026. Restaurangkonceptet kombinerar Pontus välkända gastronomi med både kvalitet och flexibilitet i form av öppettider och utbud. Lokalerna utformas av inredningsarkitekt Linn Gannås på Gaia Studio, som skapar en modern och trivsam miljö.

– Vi skapar en attraktiv plats där det är enkelt att stanna till för något gott och fräscht att äta, ta en paus och ladda både bilen och sig själv. Läget intill en av Sveriges största laddplatser gör detta till en självklar knutpunkt, säger Pontus Frithiof, grundare av Pontus Group.

Cirka 100 laddstationer uppförs i närheten, vilket blir en av Sveriges största laddplatser.

– Pontus nya restaurangkoncept sätter internationell guldkant på Arlandastad. Nu när vi dessutom bygger en av Sveriges största laddplatser för elbilar ökar behovet av riktigt bra mat och dryck här, säger Dieter Sand, CEO på Arlandastad Group