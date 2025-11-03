Arlandastad laddar på med Pontus Frithiof

Pontus Group, med Pontus Frithiof i spetsen, lanserar ett nytt restaurang- och cafékoncept i hjärtat av Arlandastad. I direkt anslutning till en av Sveriges största laddplatser för elbilar skapas en modern mötesplats där både bilar och människor kan ladda energi.

Annons

Lokalerna planeras att öppna redan under första kvartalet 2026. Restaurangkonceptet kombinerar Pontus välkända gastronomi med både kvalitet och flexibilitet i form av öppettider och utbud. Lokalerna utformas av inredningsarkitekt Linn Gannås på Gaia Studio, som skapar en modern och trivsam miljö.

– Vi skapar en attraktiv plats där det är enkelt att stanna till för något gott och fräscht att äta, ta en paus och ladda både bilen och sig själv. Läget intill en av Sveriges största laddplatser gör detta till en självklar knutpunkt, säger Pontus Frithiof, grundare av Pontus Group.

Cirka 100 laddstationer uppförs i närheten, vilket blir en av Sveriges största laddplatser.

– Pontus nya restaurangkoncept sätter internationell guldkant på Arlandastad. Nu när vi dessutom bygger en av Sveriges största laddplatser för elbilar ökar behovet av riktigt bra mat och dryck här, säger Dieter Sand, CEO på Arlandastad Group

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:05

Ny aktör i Sverige köper bostäder på rekordnivå

FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.

Areim köper 17.000 kvm

Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”

I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.

Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”

Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.

Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär

Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.

Hökerum köper av Peab

Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.

Tusentals bostäder i vågskålen för Boden

Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.

Prologis vill växa inom datacenter

FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa.  Efterfrågeutvecklingen för logistikytor.  Synen på Sverige. Framtida tillväxtområden.

Hon blir ny koncernchef i Obos

”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

”En mästare” – så minns branschen Erik

”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.

Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab samt storägare och tidigare vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Ur arkivet: Strykpojken har blivit en förebild

Utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

Erik Paulssons 11 budord

Balder planerar försäljning av helt bolag

Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.

Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter

Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.

Stenhus säljer vakans för 148 mkr

Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.

 Tillbaka till förstasidan