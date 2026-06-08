Arlandastad i mål med affär om 37 200 kvm för 158 mkr

Arlandastad Group har tecknat avtal med Urban Partners om försäljning av drygt 37 300 kvm byggrätter i Arlandastad. Köpeskillingen uppgår till cirka 158 mkr samt en villkorad tilläggsköpeskilling.

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I december 2025 kommunicerade Arlandastad Group att bolaget ingått en avsiktsförklaring om avyttring av 37 200 kvm byggrätter i Arlandastad. Köparen är Urban Partners.

Efter slutförd förhandling har parterna nu enats om en något justerad omfattning om 37 259 kvm och en delvis rörlig köpeskilling – som uppgår till 158,3 mkr samt en villkorad tilläggsköpeskilling.

Transaktionen utgör ett steg i Arlandastad Groups arbete med att omvandla projektportföljen till ökande och utdelningsbara kassaflöden.

–  Genom den här affären säljer vi inte bara en byggrätt utan får samtidigt möjlighet att ta del av det fortsatta värdeskapandet på marken. Partnerskapet skapar en positiv dynamik i området och visar hur Arlandastad Group kan vara delaktiga i utvecklingen i området över tid, säger Dieter Sand, vd Arlandastad Group.

Strukturen gör att Arlandastad Group redan vid tillträdet stärker kassaflödet för 2026, samtidigt som bolaget behåller potential att ta del av en fortsatt värdeuppbyggnad i området

Transaktionen i korthet:

  • Köpare: Urban Partners genom den senaste fonden inom NSF-serien
  • Plats: Arlandastad
  • Omfattning: 37 259 kvm byggrätter
  • Initial köpeskilling vid tillträde: cirka 158,3 mkr
  • Tillkommer tilläggsköpeskilling
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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