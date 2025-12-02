Arlandastad F60 hyr ut 2.600 kvm till Ramirent

Arlandastad F60 AB har tecknat hyresavtal med Ramirent AB där bolaget förhyr totalt cirka 2.600 kvm. Ramirent blir en av fyra hyresgäster som flyttar in i byggnaden om cirka 4.000 kvm lokalyta som utöver det har betydande markyta.

Arlandastad F60 AB tecknar hyresavtal med Ramirent för etablering av kundcenter

– Att teckna hyresavtal med Ramirent AB innebär att vi också säkerställt en bra byggsten för företag inom byggbranschen att etablera i F60 Företagspark. Ramirent har under de senaste åren utvecklat flera smarta tekniska lösningar som ska underlätta för kunderna att bli mer effektiva och hållbara. Deras nya kundcenter i F60 Företagspark är ett steg i att förbättra möjligheterna att bygga för framtidens flygplatsnära läge och därmed i hela området mellan Stockholm och Uppsala, säger Joakim Einarsson vd, Arlandastad F60 AB.

Ramirent flyttar tillsammans med andra tillkommande hyresgäster in i ett hus som är flexibelt, men anpassat för var och ens expansiva verksamhet i Arlandastad.

Byggnaden i sin helhet omfattar cirka 4.000 kvm lokalyta utöver betydande markyta och ger plats till ytterligare fyra hyresgäster med placering i helt nya F60 Företagspark, Arlandastad.

Redan i januari 2026 flyttar Tufvassons AB in på cirka 1.450 kvm i första etappen av byggnaden. Ramirent förhyr totalt cirka 2.600 kvm och kommer kunna erbjuda större maskiner placerade utomhus.

Ramirent är ett av de ledande serviceföretagen inom byggbranschen och industrin. Företagets ambition är att skapa säkra och effektiva arbetsplatser genom att erbjuda marknadens bästa maskin- och säkerhetslösningar, kombinerat med förstklassig service och gedigen kunskap.