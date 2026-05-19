Foto på fastigheten Tobaksmonopolet 4 på Maria Skolgata 79 på Södermalm
Fastigheten Tobaksmonopolet 4 på Maria Skolgata 79 på Södermalm kallas också för Beskowhuset. Foto: Bonnier Fastigheter

Arkvision hyr hela Beskowhuset av Bonnier

Bonnier Fastigheter hyr ut fastigheten Tobaksmonopolet 4, det så kallade Beskowhuset, om 1 091 kvadratmeter till Arkvision Nordic. Avtalet spänner över sju år och innebär att Arkvision Nordic samlar sina dotterbolag i fastigheten.

Bonnier Fastigheter har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Arkvision Nordic AB.

I och med avtalet samlar koncernen sina dotterbolag ETTELVA Arkitekter, MER Arkitekter och Millimeter Arkitekter i fastigheten Tobaksmonopolet 4 på Maria Skolgata 79 på Södermalm, där de hyr hela byggnaden om 1 091 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att Arkvision Nordic AB väljer att samla hela sin verksamhet hos oss i Tobaksmonopolet, säger Sofie Wassenius, förvaltare på Bonnier Fastigheter.

ETTELVA Arkitekter är sedan tidigare hyresgäst i huset.

– När möjligheten kom att samla hela vårt team under ett tak kändes det helt rätt. Med tillgång till hela huset skapar vi en kreativ hub som stärker vår ställning i branschen, säger Viktor Morgården Guilletmot, VD på Arkvision Nordic.

Tobaksmonopolet 4 har en tydlig industrihistorisk bakgrund och är delvis kulturskyddad. Byggnaden uppfördes på 1930-talet som personalmatsal till den närliggande tobaksfabriken och rymde både ett stort matsalsrum och tillhörande kök.

I den stora matsalen finns en stor väggmålning från 1947 av konstnären Bo Beskow, son till Elsa Beskow, vilket också har gett upphov till namnet Beskowhuset. Beskowhuset förvandlades senare till kontor.

2021 köpte Bonnier Fastigheter Beskowhuset av just Arkvision.

– Vi är glada över att kunna lämna över denna fina fastighet till Bonnier Fastigheter och ser nu fram emot en lång och god relation som hyresgäster, sade Jan Hardenborg, styrelseordförande Arkvision, i samband med förvärvet.

