Arkivet öppnar flaggskepp hos Vasakronan på Sergelgatan

Den populära second hand-butiken Arkivet intar city och har skrivit ett hyresavtal med Vasakronan på Sergelgatan. Flaggskeppsbutiken på Sergelgatan omfattar drygt 400 kvm och blir Arkivets fjärde butik.

Arkivet är en modern second hand-butik med damkläder, skor, väskor och accessoarer för den miljö- och modemedvetna kunden. Bakom Arkivet står ägaren Caroline Hamrin som i dagsläget driver en butik i Göteborg (Järntorget 4) och två i Stockholm (Norrtullsgatan 33 och Nybrogatan 44).

– Arkivet har ett starkt och genomtänkt erbjudande som ligger helt rätt i tiden. Att kombinera hållbarhet med mode, och dessutom presentera det på ett smakfullt sätt, är något som efterfrågas av medvetna konsumenter. Butiken representerar också på ett fint sätt det vi som fastighetsägare vill att gatan ska vara – ett riktigt intressant stråk för de som jobbar, bor och rör sig i området och har fokus på mat, kultur, möten, upplevelser och mode, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.

Arkivet på Sergelgatan öppnar under våren 2022.

När Sergelgatan invigdes 1959 var det en av Sveriges första gågator – bilfri och butikstät med ett myllrande folkliv. De senaste åren har gatan genomgått en omfattande renovering. Fasader byts ut och butiksfronter förbättras, lokaler uppgraderas och anpassas för olika butiks- och upplevelsekoncept och andelen restauranglokaler blir fler. På Hötorgsterrassen skapas plats för uteserveringar, träning och kultur. Den nya Sergelgatan växer fram.

Den första etappen av renoveringen är avslutad och under 2021 har ett antal aktörer etablerat sig på Sergelgatan, däribland Designtorget, Bastard Burgers och Bockholmengruppen med sina restauranger Hötorgets kvarterskrog, Italienskan och takbaren La Terrazza. Under första kvartalet 2022 öppnar Paradox sin första Skandinaviska destination med 1 000 kvadratmeter optiska illusioner och interaktiva upplevelser. Senare samma år får de sällskap av Spirit of_ och nu är det klart att även Arkivet väljer Sergelgatan.