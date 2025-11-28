Årets prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Awards 2025, har gått av stapeln. Årets person inom hållbart byggande, Anders Enebjörk på NCC, korades tillsammans med de främsta projekten inom totalt åtta priskategorier.
– Årets vinnare i Sweden Green Building Awards överträffar hållbarhetskraven och driver omställningen framåt. Projekten bryter ny mark inom områden som cirkularitet och återbruk, energilösningar och materialval. Vi ser innovationskraft och nytänkande som verkligen sätter svensk samhällsbyggnad på världskartan, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.
2025 års vinnare:
Årets Miljöbyggnad
Campus ACE, Skellefteå kommun
Årets Miljöbyggnad iDrift
Hammaren 14, Hus 7, Västerhuset (Skövde)
Årets BREEAM-byggnad
Electrolux Group HQ Office Extension, Electrolux Group (Stockholm)
Årets NollCO2-projekt
Electrolux Group HQ Office Extension & Brf Gourmet, Electrolux Group (Stockholm)
Årets LEED-byggnad/projekt
Lumi, Vasakronan (Uppsala)
Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur
Skandiaporten, NCC och Göteborgs Hamn
Årets person inom hållbart byggande
Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist, NCC
Årets medlem
Atrium Ljungberg