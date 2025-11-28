Årets prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Awards 2025, har gått av stapeln. Årets person inom hållbart byggande, Anders Enebjörk på NCC, korades tillsammans med de främsta projekten inom totalt åtta priskategorier.

– Årets vinnare i Sweden Green Building Awards överträffar hållbarhetskraven och driver omställningen framåt. Projekten bryter ny mark inom områden som cirkularitet och återbruk, energilösningar och materialval. Vi ser innovationskraft och nytänkande som verkligen sätter svensk samhällsbyggnad på världskartan, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

2025 års vinnare:

Årets Miljöbyggnad

Campus ACE, Skellefteå kommun

Årets Miljöbyggnad iDrift

Hammaren 14, Hus 7, Västerhuset (Skövde)

Årets BREEAM-byggnad

Electrolux Group HQ Office Extension, Electrolux Group (Stockholm)

Årets NollCO2-projekt

Electrolux Group HQ Office Extension & Brf Gourmet, Electrolux Group (Stockholm)

Årets LEED-byggnad/projekt

Lumi, Vasakronan (Uppsala)

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur

Skandiaporten, NCC och Göteborgs Hamn

Årets person inom hållbart byggande

Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist, NCC

Årets medlem

Atrium Ljungberg