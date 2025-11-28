Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Årets prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Awards 2025, har gått av stapeln. Årets person inom hållbart byggande, Anders Enebjörk på NCC, korades tillsammans med de främsta projekten inom totalt åtta priskategorier.

– Årets vinnare i Sweden Green Building Awards överträffar hållbarhetskraven och driver omställningen framåt. Projekten bryter ny mark inom områden som cirkularitet och återbruk, energilösningar och materialval. Vi ser innovationskraft och nytänkande som verkligen sätter svensk samhällsbyggnad på världskartan, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

2025 års vinnare:

Årets Miljöbyggnad
Campus ACE, Skellefteå kommun

Årets Miljöbyggnad iDrift
Hammaren 14, Hus 7, Västerhuset (Skövde)

Årets BREEAM-byggnad
Electrolux Group HQ Office Extension, Electrolux Group (Stockholm)

Årets NollCO2-projekt
Electrolux Group HQ Office Extension & Brf Gourmet, Electrolux Group (Stockholm)

Årets LEED-byggnad/projekt
Lumi, Vasakronan (Uppsala)

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur
Skandiaporten, NCC och Göteborgs Hamn

Årets person inom hållbart byggande
Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist, NCC

Årets medlem
Atrium Ljungberg

Electrolux Group HQ Office Extension och Brf Gourmet Vinnare Årets BREEAM-byggnad och Årets NollCO2-projekt.
Anders Enebjörk – Årets person inom hållbart byggande 2025.
Lumi – Vinnare Årets LEED-byggnad 2025.
Vasakronans nya kontorshus Lumi, i den södra delen av centrala Uppsala.
Skandiaporten – Vinnare Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur 2025.
Visionsbild av Skandiahamnen där två fullastade oceangående fartyg ligger vid kaj.
Hammaren 14 Hus 7 – Vinnare Årets Miljöbyggnad iDrift.
Campus Ace – Vinnare Årets Miljöbyggnad 2025.
LINK Arkitektur står bakom utformningen av ACE Powerhouse i Skellefteå – en plats där forskning, utbildning och innovation möts för att påskynda elektrifieringen.
