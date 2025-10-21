Årets vinnare i Fastighetsbarometern Kontor

Hufvudstaden, Annehem och KLP Fastigheter har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster 2025. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenterats av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsbarometern har delat ut pris till de fastighetsägarna med högst NKI (Nöjd-Kund-Index) sedan 1997. Vinnarna delas in i kategori Kontor, Butik, och Lager/Industri (läs om vinnarna i de två sistnämnda kategorierna här).

Vinnarna delas upp i tre kategorier – Mindre urval, Medelstora urval och Stora urval. Vilken kategori fastighetsbolagen tillhör bestäms utifrån antalet unika hyresgäster i urvalet till undersökningen.

Hufvudstaden – Vinnare av Stora urval Fastighetsbarometern Kontor

– Vi är väldigt glada över att våra kunder ger oss fortsatt höga betyg och att vi dessutom förbättrar vårt resultat ytterligare i år. Det är ett bevis på att vårt arbete med stort kundfokus och ständig utveckling verkligen gör skillnad, säger Anders Nygren, VD på Hufvudstaden.

Med ett resultat på 89 får bolaget högst betyg av alla deltagande fastighetsbolag i årets Fastighetsbarometer för kontor. Det är dessutom Hufvudstadens bästa resultat någonsin och innebär en förstaplacering för åttonde året i rad.

Annehem – Vinnare av Medelstora urval bolag Fastighetsbarometern Kontor

– Kärnan i Annehems fastighetsförvaltning är starka, långsiktiga och personliga relationer med våra hyresgäster. Därför känns det extra värdefullt att vi får ta emot den här utmärkelsen som ett erkännande av att vårt kundfokus gör verklig skillnad. Jag är både stolt och tacksam över Annehem-teamet, som med sitt engagemang och sin tillgänglighet varje dag bidrar till att skapa nöjda hyresgäster.

KLP Fastigheter – Vinnare av Mindre urval bolag Fastighetsbarometern Kontor

– Det är med stor glädje vi tar del av årets goda NKI-resultat. KLPs organisation har ett starkt engagemang i att skapa förutsättningar för nöjda kunder. Vi arbetar systematiskt tillsammans med våra hyresgäster för att skapa kontorsmiljöer i våra hus med gemenskap och god stämning där hyresgästernas medarbetare verkligen vill vara. Priset är ett erkännande för allt arbete som läggs ner av KLPs medarbetare och det gör oss ännu mer målmedvetna i arbetet, säger Anette von Mentzer, VD för KLP Fastigheter.

NKI baseras på kundens förväntningar, kundens totala upplevda nöjdhet samt utifrån kundens idealbild av verksamheten.

– Att lokalhyresgästerna ger sina hyresvärdar det högsta nöjdhetsbetyg hittills är ett tydligt styrkebesked för branschen. Det visar att samarbetet mellan hyresvärd och kund fungerar och att det går att hitta gemensamma lösningar även i ekonomiskt tuffa tider, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Det är imponerande att följa fastighetsbranschen idag. Bolagen har verkligen insett att kundnöjdhet bör ses som en färskvara, och samtidigt ska kundnöjdhetsarbetet kontinuerligt utvecklas. Och när man lyckas med detta, ger det goda resultat på alla fronter, förklarar Peter Eriksson, vd CFI Group Nordic