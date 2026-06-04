Årets Stockholmsbyggnad 2026: DIF:s klubbhus

Stockholmarna har sagt sitt. Nya klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs är Årets Stockholmsbyggnad 2026 – vald bland 10 nominerade finalister. Det gäller fastigheten Ladugårdsgärdet 1:1

Tävlingskriterier Årets Stockholmsbyggnad Byggnaden ska ligga inom kommungränsen i Stockholms stad

Det kan vara stora som små byggnationer och det kan även vara en större renovering eller ombyggnation som är av stor betydelse.

Byggnaden ska ha färdigställts under föregående år. Källa: Stockholm Stad

Prestigefyllda utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad anordnas av Stockholms Stad för att lyfta fram byggnader som bidrar till en vacker, hållbar och levande stadsmiljö.

I år delas priset ut för 17:e gången och går efter en omröstning bland 10 finalister till DIF Elitfotboll Kaknäs, nya klubbhuset i fastigheten Ladugårdsgärdet 1:1 på Djurgården.

Byggherre är Djurgården Elitfotboll. Sweco är arkitekter.

– Vi tänkte att vi skulle bygga 500 kvm – men att det skulle se ut som 100 kvm. Vi brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt, sade Kjell Frisk, anläggningschef på Kaknäs IP, när han mottog priset ihop med Sweco-arkitekterna Bastiaan Vinkestijn och Ari Halinoja.

Den vinnande byggnaden presenterades vid en ceremoni i Stockholmsrummet i Kulturhuset 4 juni.

Djurgårdens IF är en av Sveriges ledande fotbollsföreningar med en omfattande ungdomsverksamhet med cirka 2 600 flickor och pojkar mellan 6 och 18 år.

Nya klubbhuset kompletterar DIF:s befintliga anläggning med nya omklädningsrum, rehab, gym, matsal, storkök och kontor i en ganska liten byggnad som utformats för att pryda sin plats i det stora landskapet. Byggnaden är försedd med solceller, bergvärme och har gröna tak.

Juryns kommentar

Ett ovanligt fint exempel på ett klubbhus som med samtida arkitektur både tar plats och smälter in i landskapet. Stora fönsterpartier öppnar upp mot klubbens kärna: fotbollsplanerna. Med finstämd grön ton och lekfull detaljering är byggnaden ett smycke på platsen.

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– Det är kul att ett litet projekt av mer offentlig karaktär får ett sådant pris, sade Sweco-arkitekten Ari Halinoja till Fastighetsvärlden.

Sammanlagt kom det i år in drygt 7 857 röster. Vinnaren DIF Elitfotboll Kaknäs fick 3 887 röster.

Priset överlämnades av juryns ordförande, stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog.

10 finalisterna Årets Stockholmsbyggnad 2026

Campus Tensta, Tensta

DIF Elitfotboll Kaknäs, Djurgården

Ersta/25, Södermalm

Ersta Torn, Södermalm

Hästskopalatset, Norrmalm

Marieviksbadet, Liljeholmen

Råttan 13–14, Södermalm

Södermalmstorg, Södermalm

Tjället 8, Kungsholmen

Vällingbyskolan, Vällingby

Tidigare vinnare Årets Stockholmsbyggnad

2025: Forskaren

2024: Erstas nya sjukhus

2023: Cederhusen

2022: Kajplats 6

2021: Östermalms saluhall