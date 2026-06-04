Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs
Klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs. Foto: Anders Bobert

Årets Stockholmsbyggnad 2026: DIF:s klubbhus

Stockholmarna har sagt sitt. Nya klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs är Årets Stockholmsbyggnad 2026 – vald bland 10 nominerade finalister. Det gäller fastigheten Ladugårdsgärdet 1:1

Annons

Tävlingskriterier Årets Stockholmsbyggnad

  • Byggnaden ska ligga inom kommungränsen i Stockholms stad
  • Det kan vara stora som små byggnationer och det kan även vara en större renovering eller ombyggnation som är av stor betydelse.
  • Byggnaden ska ha färdigställts under föregående år.

Källa: Stockholm Stad

Visa faktaruta

Prestigefyllda utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad anordnas av Stockholms Stad för att lyfta fram byggnader som bidrar till en vacker, hållbar och levande stadsmiljö.

I år delas priset ut för 17:e gången och går efter en omröstning bland 10 finalister till DIF Elitfotboll Kaknäs, nya klubbhuset i fastigheten Ladugårdsgärdet 1:1 på Djurgården.

Byggherre är Djurgården Elitfotboll. Sweco är arkitekter.

– Vi tänkte att vi skulle bygga 500 kvm – men att det skulle se ut som 100 kvm. Vi brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt, sade Kjell Frisk, anläggningschef på Kaknäs IP, när han mottog priset ihop med Sweco-arkitekterna Bastiaan Vinkestijn och Ari Halinoja.

Den vinnande byggnaden presenterades vid en ceremoni i Stockholmsrummet i Kulturhuset 4 juni.

Bild på Bastiaan Vinkestijn, Kjell Frisk och Ari Halinoja
Bastiaan Vinkestijn, Kjell Frisk, Ari Halinoja. Foto: FV

Djurgårdens IF är en av Sveriges ledande fotbollsföreningar med en omfattande ungdomsverksamhet med cirka 2 600 flickor och pojkar mellan 6 och 18 år.

Nya klubbhuset kompletterar DIF:s befintliga anläggning med nya omklädningsrum, rehab, gym, matsal, storkök och kontor i en ganska liten byggnad som utformats för att pryda sin plats i det stora landskapet. Byggnaden är försedd med solceller, bergvärme och har gröna tak.

Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs
Klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs. Foto: Anders Bobert
Bild på klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs
Klubbhuset DIF Elitfotboll Kaknäs. Foto: Anders Bobert

Juryns kommentar

Ett ovanligt fint exempel på ett klubbhus som med samtida arkitektur både tar plats och smälter in i landskapet. Stora fönsterpartier öppnar upp mot klubbens kärna: fotbollsplanerna. Med finstämd grön ton och lekfull detaljering är byggnaden ett smycke på platsen.

– Det är kul att ett litet projekt av mer offentlig karaktär får ett sådant pris, sade Sweco-arkitekten Ari Halinoja till Fastighetsvärlden.

Sammanlagt kom det i år in drygt 7 857 röster. Vinnaren DIF Elitfotboll Kaknäs fick 3 887 röster.

Priset överlämnades av juryns ordförande, stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog.

Bild på Bastiaan Vinkestijn, Kjell Frisk och Ari Halinoja, Torleif Falk och Jan Valeskog
Fr.v.: Bastiaan Vinkestijn, arkitekt Sweco, Kjell Frisk, anläggningschef Kaknäs IP, Ari Halinoja, arkitekt Sweco, Torleif Falk, Stockholms stadsarkitekt, Jan Valeskog, ordf. i stadsbyggnadsnämnden och ordf. juryn Årets Stockholmsbyggnad. Foto: FV

10 finalisterna Årets Stockholmsbyggnad 2026

  • Campus Tensta, Tensta
  • DIF Elitfotboll Kaknäs, Djurgården
  • Ersta/25, Södermalm
  • Ersta Torn, Södermalm
  • Hästskopalatset, Norrmalm
  • Marieviksbadet, Liljeholmen
  • Råttan 13–14, Södermalm
  • Södermalmstorg, Södermalm
  • Tjället 8, Kungsholmen
  • Vällingbyskolan, Vällingby

Tidigare vinnare Årets Stockholmsbyggnad

2025: Forskaren

Vectura Fastigheters byggnad Forskaren.

2024: Erstas nya sjukhus

Bild på Erstas nya sjukhus
Ersta nya sjukhus på Södermalm. Foto: Felix Gerlach

2023: Cederhusen

Ilustration på Cederhusen
Cederhusen i Hagastaden är ett av de största trähusprojekten i innerstadsmiljö.

2022: Kajplats 6

Bild på Kajplats 6
Kajplats 6. Foto: Michael Perlmutter

2021: Östermalms saluhall

Bild på Östermalms Saluhall
Östermalms Saluhall. Foto: Åke E:son Lindman
Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Torleif Falk, Nobel Center i Slussen och Gamla Stan

Intervju med stadsarkitekten: ”Nedslagen över ytligheten”

FV Fokus  Intervju med Torleif Falk  Synen på Nobel och Slussen  3 smultronställen i Stockholm  Det mest frustrerande på jobbet  10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?

Catena säljer två för 430 mkr

Säljer nästan 10 procent över värdering.

Panattoni laddar för udda storsatsning i syd

Kan bli en av de större etableringarna i Norden.

Bockasjö och Next Step Group redo satsa 2 miljarder

Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Fastigheten Uggleborg 12 på Vasagatan, mittemot centralstationen. Foto: Convendum. Foto Anna Reinfeldt: Gustav Kaiser. Montage: Fastighetsvärlden.

Vasakronan hyr ut 5 400 kvm i Stockholm city

Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.
Krönika: Mona Kjellberg

Vi har byggt in oss i ett hörn

Varför byggs det inte där behoven är som störst? I en FV-krönika granskas glappet mellan bostadsbehov, politiska beslut och människors faktiska möjligheter att flytta.

Rutinerad toppduo lämnar Akademiska Hus

Båda har suttit i företagsledningen i mer än tio år.

Vendus förvärvar 51 butiksfastigheter för 2,7 mdr

Genomför två transaktioner och växer rejält.

… och Ica Fastigheter gör tre miljardaffärer

Gör en handfull affärer i Stockholm och Linköping

FV berättar om de fyra fastigheterna.

Union köper DNB Næringseiendom

Kommer förvalta fastigheter för cirka 50 miljarder kronor.

Så här häftigt ska Riksbyggen bygga

Kompletterar höghus med en byggnad som kragar ut över vattnet.

Klövern bygger 700 bostäder i Solna – Peab varit sköldpadda

Stor fastighet som ingick i miljardpaket.

Niam köper nytt av CBRE IM

Genomför åter en snabb avyttring.

H&M skiftar vid Stureplan

Ny butik öppnar hos Vasakronan.

 Tillbaka till förstasidan