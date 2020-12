1. Bob Gustafsson

Arbetsplats: Cushman & Wakefield, partner och head of tenant representation.

Karriär: Examen Chalmers /KTH 2013. Läste affärsutveckling och entreprenörskap inom samhälls­ byggnad på Chalmers samt fastighetsekonomi på KTH. Började som konsult på C&W 2013.

Om 2020: ”Speciell marknad med många varierande uppdrag och behov.”

Om 2021: ”Stark och föränderlig marknad. Flertalet större bolag kommer att se över sina lokalbehov.”

2. Anders Hansén

Arbetsplats: CBRE, director tenant rep­resentation.

Karriär: Anslöt till CBRE, från Cushman & Wakefield, 2015. Inledde som associate director med fokus tenant rep­tjänster både i Sverige och internationellt. Utsågs till director för tenant rep i höstas.

3. Theodor Jarnhammar

Arbetsplats: JLL, head of office and industrial leasing.

Karriär: Efter ett år som leasing manager på Savills tog Jarnhammar klivet över till JLL 2018. Avancerade till bolagets head of office and industrial leasing så sent som i januari 2020.