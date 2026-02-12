Mattias Roussakoff, John Wenström och Desirée Jaks.

Årets Kock-vinnare öppnar brittisk pub i Mälarterrassen

Med start under våren öppnar Stockholms nya gastronomiska destination Mälarterrassen vid Slussen där sex unika restaurangkoncept planeras. Tidigare har Urban Italian Group och krögaren Napolyon Sürer presenterats som hyresgäster, och nu får de sällskap av 2023 års vinnare av Årets Kock Desirée Jaks, som tillsammans med partnern John Wenström öppnar ett brittiskt pubkoncept i en av lokalerna.

”Det känns fantastiskt att få möjlighet att samarbeta med den nya unga kockeliten och fortsätta fylla Mälarterrassen med otroliga aktörer. Desirée och John har tagit sig an lokalen på ett väldigt spännande sätt vad gäller koncept och layout – vi ser så mycket fram emot att uppleva slutresultatet senare i år”, säger Mattias Roussakoff, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

Desirée Jaks är en av Sveriges främsta gastronomiska profiler och är idag en av två lagkaptener för det svenska kocklandslaget. År 2023 vann hon den prestigefyllda titeln Årets Kock.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Mälarterrassen! Vi vill skapa ett public house med tydlig förankring i klassisk brittisk pubkultur, där menyn bygger på moderna tolkningar av traditionell pubmat. Här ska man lika gärna kunna ta en lugn lunch som en eftermiddagsöl, njuta av en familjär middag, umgås med vänner eller ta ett snabbt glas i baren, säger Desirée Jaks.

Pubkulturen ligger John Wenström varmt om hjärtat, med en bakgrund inom bryggeri och pubvärlden. Han var bland annat med och öppnade bryggeriet och restaurangen Omaka i Stockholm och innan dess har han stått bakom baren på populära Bull and Bear, samt varit restaurangchef på anrika Bro Hof Slott.

– Vi vill bli en levande och inkluderande mötesplats där gäster känner sig välkomna oavsett tid på dygnet. Det har varit spännande att följa Slussens framfart hittills och vi ser fram emot att växa in i en ny knutpunkt i Stockholm. Tillsammans med de andra krogarna hoppas vi på att kunna skapa ett nytt krogcentrum för folket, säger John Wenström.

Desirée och Johns brittiska pubkoncept flyttar in i en 708 kvadratmeter stor lokal med stora glaspartier som vetter ut mot den nya Victoriaslussen och Gamla Stan. Verksamheterna i Mälarterrassen öppnar successivt med start under våren 2026.

