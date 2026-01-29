Humlegården. Årets bästa uthyrning. Jens Folkesson.

Årets bästa uthyrning 2025

Humlegårdens uthyrning till Socialstyrelsen var den bästa uthyrningen av kontor 2025, ­enligt Fastighetsvärldens jury.

Årets jury:

  • Erika Wallner, Afa Fastigheter
  • Chris Helin, Alecta Fastigheter
  • Nicole Rosvall, AMF Fastigheter
  • Martin Lindgren, Castellum
  • Johan Zachrisson, Fabege
  • Erik Löfberg, Folksam
  • Jens Folkesson, Humlegården
  • Hansi Danroth, Mengus
  • Marcus Sandahl, Platzer
  • Peter Olsson, Wihlborgs
Årets största, och enligt Fastighetsvärldens jury också årets bästa, är Humlegårdens uthyrning till Socialstyrelsen som hyr 17.600 kvadratmeter i Päronet 8 även kallad Greenhouse i Solna Strand på ett sexårigt avtal.

– Vi är mycket glada och stolta över utnämningen. Det är ett fint kvitto på att vi skapat en attraktiv produkt och sätter ljus på det fantastiska teamwork som ligger bakom affären och utvecklingen av Greenhouse, säger Jens Folkesson, uthyrningschef hos Humlegården.

Fastigheten har stått tom sedan Skatteverket lämnade år 2021 för Vasakronan och Sundbyberg.

– För oss har det varit viktigt att hitta rätt ankarhyresgäst. Vi har haft dialog med flera intressenter under resan, affärer av den här storleken tar längre tid i dag än tidigare. Att Socialstyrelsens val nu föll på Greenhouse känns som en ”perfect match”, säger han.

Kvar att hyra ut är lokaler om 6.000 kvm som enligt Humlegården är lämpliga för en myndighet eller ett bolag som söker ett huvudkontor med hög säkerhet.

Uthyrningen är bolagets tredje största någonsin. Niras var rådgivare till Socialstyrelsen.

På andra plats hamnar Slussgårdens uthyrning till PwC i Snäckan 8 vid Tegelbacken i Stockholms city. Därmed flyttar PwC efter 30 år sitt huvudkontor från Bonnierhuset, där bolaget hyrt 18.000 kvadratmeter.

Nya förhyrningen omfattar 13.200 kvadratmeter, vilket innebär en bantning med cirka 25 procent. Hyreskontraktet löper över tio år. Set Up och Setterwalls agerade rådgivare till hyresgästen, och Foyen var rådgivare till fastighetsägaren.

Tredjeplatsen återfinns också i Solna. Det handlar om Skanska Fastigheters uthyrning till Afry, som flyttar sitt huvudkontor från Castellum i Stora Frösunda 3 till Solna Link i Arenastaden. Förhyrningen omfattar 15.000 kvadratmeter. CBRE agerade rådgivare till Afry.

Precis utanför prispallen återfinns även i år AMF Fastigheter. Uthyrningen gäller WSP:s huvudkontor till AMF:s projektfastighet Kakelhuset i Marievik, om 8.500 kvadratmeter.

Jens Folkesson som uttalar sig i artikeln sitter i juryn. Eventuella röster som juryn har lagt på egna uthyrningar har tagits bort.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

