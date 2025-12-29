Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Årets sista avsnitt blir som sig bör en summering av fastighetsåret 2025 samt en utblick mot vad som kan förväntas under 2026. Vilken aktie blev årets bästa? Vilken fastighetstransaktion var att anse som bästa sälj respektive köp? Vilken investering bedöms ge bäst avkastning 2026? Detta och mycket mer bjuds det på i podcastens sista avsnitt för året.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 77 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, går igenom fastighetsåret 2025 och blickar framåt mot 2026.

Under året som gått har aktie-, kredit- och transaktionsmarknaden för fastigheter sällan befunnit sig på samma våglängd. En urstark kreditmarknad, både för bank- och obligationsfinansiering, har hjälpt transaktionsmarknaden att kämpa sig tillbaka upp mot 10-års snittet i termer av transaktionsvolym. Aktiemarknaden har istället haft svårt att få upp ångan och substansrabatten i sektorn är idag betydande.

I årets sista avsnitt utses på sedvanligt manér årets köp på fastighetsmarknaden, årets försäljning, årets profil och årets bästa respektive sämsta aktie. Men även ett par mer oväntade vinnare utses, däribland årets bästa manöver vilket ett par olika aktörer aspirerar på.

Avsnittet inleds också med att Michael får svara på frågor kring 2026. Vilket bolag blir årets bästa aktie? Kommer det norska ägandet att öka? Får vi se ökade operationella problem under 2026 eller toppade detta under 2025 i termer av vakansgrad och svag utveckling i jämförbart bestånd? Anders går i sin tur igenom bolagen som varit största köpare av fastigheter under året och spånar kring vilken aktör som hamnar högst upp på samma lista 2026. Michael får även besvara ett par fastighetsrelaterade frågor från Anders julquiz.