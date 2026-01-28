Andreas Norberg och Martin Kron.

Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har korat de fem bästa köpen respektive de fem bästa försäljningarna under 2025.

Möjlighet att göra som Zlatan

Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.

Svenska blir chef för en av världens största

Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.

Gör första förvärvet i Södertälje centrum

Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.

Redo bygga bostäder och kontor på gamla Pharmaciatomten

Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

