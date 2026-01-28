Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade

Juryn har korat de fem bästa köpen respektive de fem bästa försäljningarna under 2025.
Möjlighet att göra som Zlatan
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.
Svenska blir chef för en av världens största
Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.
Gör första förvärvet i Södertälje centrum
Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.
Redo bygga bostäder och kontor på gamla Pharmaciatomten
Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.
Glad och sur reaktion på Episurfs affär
Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.
Förlikning mellan Engelbert och Selin
Ska betala 26 miljoner kronor.
Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell
Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.
Grönt ljus för Balders satsning på Garbo
Ändrat från trä till betong och även bytt namn.
Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson
Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.
Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan
En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.
Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner
Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.
Tvättbjörnen köper för 200 mkr
Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.
Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder
Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.