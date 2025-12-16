Årets affärskonsult 2025 korad
Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen stack ut rejält poängmässigt.
Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen stack ut rejält poängmässigt.
Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.
Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.
Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.
Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.
Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.
Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.
FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.
Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.
18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.
Skandinaviens största varuhus vill dubbla.
Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.
FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke. ✓ Om nästa cityprojekt. ✓ Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad. ✓ Sverige som föregångsland. ✓ Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.