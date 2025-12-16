Årets affärskonsult 2025 korad

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen stack ut rejält poängmässigt.

Idag kl. 08:18

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

Trianon köper för 240 mkr

Totalt 13.440 kvm fördelat på 172 lägenheter.

Bildextra: Byggstartar på Kungsholmen

Byggrätterna förvärvades av Electrolux för ett år sedan för 284 mkr.

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city – efter att Spotify lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Köper stor förfallen fastighet i framtidsläge

Fastigheten har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill dubbla.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

