Areim köper nio lättindustrifastigheter i Västerås

Areim förvärvar nio lager- och lättindustrifastigheter i Västerås om 17.000 kvm uthyrningsbar yta. Genom förvärvet ökar Areim sin portfölj i Västerås till 57.000 kvm och utökar lager- och lättindustriportföljen till omkring 356.000 kvm i Sverige.

Säljaren är ett privat bolag och har valt att inte bli omnämnd.

Fastigheterna är belägna i Hälla, Erikslund och Bäckby industriområden och beståndet är uthyrt till 95 procent till olika hyresgäster. Areim planerar att utveckla fastigheternas kvalitet och hållbarhetsprofil genom riktade insatser, däribland energieffektiviseringsåtgärder.

– Vi ser fortsatt stor potential i regionala städer. Västerås har stark lokal tillväxt och är en viktig marknad för Areim. Med detta förvärv ökar vi vår närvaro i staden och bekräftar vår långsiktiga satsning inom lager- och lättindustrisegmentet. Vi kommer att fortsätta utveckla fastigheterna i linje med vår strategi, med målet att skapa kvalitativa tillgångar som tillför långsiktigt värde för både hyresgäster och närområde”, säger Jesper Warén, ansvarig för förvärv inom lager- och lättindustri på Areim.

Förvärvet kompletterar Areims befintliga portfölj i Västerås, Storstockholm, Uppsala, Göteborg och Norrköping. Under det senaste året har Areim genom sju separata affärer även förvärvat ytterligare 24 lager- och lättindustrifastigheter. Totalt uppgår Areims svenska lager- och lättindustriportfölj till cirka 80 fastigheter med omkring 356 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Portföljen innehåller sedan tidigare även en betydande volym outnyttjade byggrätter och pågående nyproduktion.

Tillträdet av fastigheterna skedde den 30 oktober.