Areim köper allt från Urban Partners och Invela i miljardaffär

Urban Partners har tillsammans med JV-partnern Invela ingått avtal om att sälja en lager- och lättindustriportfölj till Areim. Portföljen omfattar 33 lager- och lättindustrifastigheter i Storstockholmsregionen.

Cushman & Wakefield var säljrådgivare i transaktionen.

Transaktionen omfattar drygt 110 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i etablerade verksamhetsområden i Storstockholm.

Priset är hemligt.

Portföljen har byggts upp successivt sedan 2020 genom Urban Partners fonder NSF IV och NSF V. Över tid har den utvecklats till en av de större och mer sammanhållna lager- och lättindustriportföljerna i regionen. Initiativet till portföljen togs av Invela.

Carl-Adam von Schéele, vd för Urban Partners Sverige säger:

– Vi har trott på lager- och lättindustrisegmentet under lång tid och har under de senaste åren byggt upp en attraktiv portfölj som väckt stort intresse på marknaden. Segmentet har utvecklats snabbt de senaste åren och vi ser fortsatt starka fundamenta – särskilt i Storstockholm där tillgången på välbelägna verksamhetsytor successivt minskar. Transaktionen visar att det finns god likviditet för rätt typer av tillgångar och portföljer, även i en mer selektiv marknad.

Tolv av fastigheterna finns i Täby, tre i Stockholm och i Huddinge samt två i Uppsala. alla fastigheter finns i Stockholms- och Uppsalaområdet.

Urban Partners och Invela (som består av Maria Mastej, Dan Epsten och Katarina Lirén) etablerade tillsammans år 2020 en gemensam plattform med fokus på att förvärva och utveckla lager- och lättindustrifastigheter i Storstockholmsregionen. Sedan dess har portföljen vuxit genom både enskilda förvärv och större portföljtransaktioner.

Urban Partners och Invela biträddes i transaktionen av Real Advokatbyrå som legal rådgivare och av Amblin i finansiella och skattemässiga frågor.