Kristoffer Ultenius, Investment Director på Areim.

Areim fortsätter växa inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Areim förvärvar nio lager- och lättindustrifastigheter i Linköping med en uthyrningsbar area om cirka 20.000 kvadratmeter. Förvärvet i Linköping innebär att Areim har etablerat sig i två nya städer under året efter expansionen till Norrköping tidigare i höst.

Fastigheterna är strategiskt belägna med direkt anslutning till E4 och är till 94 procent uthyrda till en blandning av inhemska och internationella hyresgäster. Areim planerar att genomföra riktade kvalitets- och energieffektiviseringsåtgärder med målet att stärka fastigheternas hållbarhetsprofil.

– Regionala tillväxtorter som Linköping erbjuder betydande potential. Här ser vi en stark lokal efterfrågan som, i kombination med betydande investeringar inom bland annat infrastruktur och ett växande ekosystem kring totalförsvaret, skapar nya möjligheter och stärker näringslivet. Den här utvecklingen ger en stabil grund för strategiska och långsiktiga fastighetsinvesteringar. Vi är öppna för nya affärer och idéer inom segmentet och ser fram emot att utöka vår närvaro och bygga starka relationer i Linköping, säger Kristoffer Ultenius, Investment Director på Areim.

Förvärvet i Linköping kompletterar Areims portfölj i Storstockholm, Uppsala, Göteborg, Västerås och Norrköping. Under det senaste året har Areim genom nio separata affärer även förvärvat ytterligare 35 lager- och lättindustrifastigheter. Totalt uppgår Areims svenska lager- och lättindustriportfölj till drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Portföljen innehåller sedan tidigare även en betydande volym outnyttjade byggrätter och pågående nyproduktion.

Tillträdet av fastigheterna skedde den 10 december.

