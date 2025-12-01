Areim bakom stort köp ute i Europa

Areim och VGP har genom sitt 50:50 joint venture, SAGA, tecknat avtal om sitt tredje förvärv. Transaktionen består av 18 byggnader i 13 olika logistikparker i Spanien, Italien, Portugal, Tyskland, Österrike, Tjeckien och Slovakien. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 424 000 kvadratmeter och portföljen är uthyrd till 97%.

Transaktionen förväntas slutföras i december.

– Detta förvärv är en viktig milstolpe för vårt joint venture och innebär nästan en fördubbling av portföljens värde. Vi är stolta över att expandera till fyra nya länder och därmed stärka vår närvaro ytterligare på Europas mest attraktiva logistikmarknader. Vi ser starka fundamenta på respektive marknad inom logistiksegmentet och kommer att accelerera vår tillväxt genom vårt starka samarbete med VGP, säger Jesper Warén, Head of Light Industrial Investments på Areim.

JV-bolaget, som fokuserar på investeringar i förstklassig logistik i Europa, har som mål att investera 1,5 miljarder EUR i fastighetsvärde främst i västra Europa, men även i Tjeckien, Slovakien och Ungern. Portföljen kommer att bestå av hållbara logistikfastigheter på strategiska platser med VGP som asset manager.

Genom förvärvet kommer joint venture-portföljen att bestå av 39 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 988.000 kvadratmeter fördelat på åtta länder. De två första förvärven ägde rum 2024.

Finansieringen av Areims andel i JV-bolaget kommer från Areim Pan-European Logistics Fund som stängdes i december 2023 med ett utfäst kapital om 500 miljoner EUR.