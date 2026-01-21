Areco i litet förvärv i Fosie

Areco Properties förvärvar industrifastigheten Bronsspannen 1 på Stenyxegatan 24 i Fosie, Malmö. Lokalytan är endast 940 kvm.

Om Areco Properties

Areco Properties ingår i Areco-koncernen, en svensk privatägd koncern grundad 1944. Med verksamhet i cirka 40 länder, en årlig omsättning på omkring 4 miljarder SEK och cirka 450 anställda är Areco en ledande aktör inom stål-, metall- och byggprodukter.  Areco Properties fokus är på industri-, lager- och kommersiella fastigheter i Öresundsregionen.

Förvärvet markerar ett viktigt steg i bolagets strategi att växa i attraktiva och expansiva handels- och industriområden.

Fastigheten är strategiskt belägen i Fosie, ett av Malmös mest betydande industriområden, med god tillgänglighet och närhet till viktiga transportleder. Bronsspannen 1 är en industrifastighet med en tomtyta om 4.659 kvm, som erbjuder gynnsamma förutsättningar för vidare anpassning och utveckling efter framtida behov.

– Förvärvet av fastigheten Bronsspannen 1 passar mycket väl in i vår långsiktiga strategi. Fosie är ett område vi tror starkt på och det känns roligt att kunna stärka vår närvaro där. Det är vår fjärde fastighet i Fosie och den blir ett betydelsefullt komplement till vårt befintliga fastighetsbestånd, säger Victoria Areskog Lejbman, vd för Areco Properties.

Förvärvet är ett led i Areco Properties satsning på vidare expansion i Öresundsregionen, med fokus på strategiskt belägna industrifastigheter med utvecklingspotential.

