Arctic Securities ny hyresgäst hos AMF i Moodkvarteret

AMF Fastigheter välkomnar Arctic Securities som ny hyresgäst i Moodkvarteret i centrala Stockholm. I januari 2027 flyttar den norska investmentbanken in i nya kontorslokaler om 1 800 kvm fördelat på två våningsplan högt upp i fastigheten. Därmed lämnar Arctic Securities NK-huset och Hufvudstaden.

Den norska investmentbanken Arctic Securities offentliggjorde tidigare i år att bolaget stärker sin position i Sverige genom flera seniora rekryteringar och ett utökat erbjudande i Stockholm. Satsningen är en central del av företagets långsiktiga tillväxtstrategi att leverera hela Arctics tjänsteutbud till den nordiska marknaden.

Arctic Securities väljer nu att fortsätta sin expansion genom etableringen av ett nytt kontor i Moodkvarteret i Stockholm. Det nya kontorets adress blir Regeringsgatan 59 i kvarteret Grävlingen 12.

– Etableringen i Moodkvarteret är ett viktigt steg i vår fortsatta satsning på den svenska marknaden. Det nya kontoret är funktionellt, modernt och centralt beläget, och helt i linje med vårt mål att vara nära våra kunder i Stockholm. AMF Fastigheter har genom hela processen visat stor förståelse för våra behov och bidragit till en effektiv och professionell etablering. Vi ser nu fram emot att välkomna kunder, medarbetare och affärskontakter, säger Mads Syversen, CEO på Arctic Securities.

Arctic Securities har idag sitt Stockholmskontor på Regeringsgatan 38, sjunde våningsplanet, i NK-huset som ägs av Hufvudstaden.

Hyresgäster på Regeringsgatan 59 är sedan tidigare bland annat Nordanö och Cushman & Wakefield.

Regeringsgatan 59. Foto: Fastighetsvärlden

2026 har inletts starkt i centrala Stockholm. AMF Fastigheter ser ett uppsving i antalet förfrågningar, där aktörer i city visar en allt större framtidstro och efterfrågar större och mer flexibla kontorsytor. Intresset för lokalen i Grävlingen har varit stort sedan den kom ut på marknaden i januari och dialoger med flera intressenter har pågått parallellt, uppger AMF Fastigheter.

– Affären med Arctic Securities slutfördes på fyra veckor och är en bekräftelse på att Moodkvarterets breda serviceutbud fortsätter att locka både svenska och internationella varumärken inom bland annat finans, tech och juridik, säger Magnus Carlsson, uthyrningsansvarig vid AMF Fastigheter.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

