Visionsbild: AIX Arkitekter

Arcona i avtal med Alecta för utveckling av Solna Centrum

Arcona har tecknat avtal med Alecta Fastigheter avseende om- och tillbyggnad av kontors-, butik-, restaurang- och kulturlokaler i det tidigare Medborgarhuset i Solna Centrum. Projektet omfattar en total byggnadsteknisk area om cirka 12 500 kvadratmeter, varav 3 200 kvadratmeter utgör tillbyggnadsdel.

FV berättade nyligen om Alecta Fastigheters stora planer för Solna Centrum som på sikt kan medföra en tillförsel på långt över 50 000 kvm lokaler och bostäder.

Uppdraget för Arcona nu innebär både förädling av befintliga strukturer och tillskott av nya volymer för att utveckla området vidare.

Målet är att utveckla en stadskärna där människor rör sig, arbetar, möts, handlar och vistas från morgon till sen kväll. Fokus ligger på att öppna upp området, stärka flöden och skapa fler naturliga mötesplatser. Grönska, trygghet och omsorgsfull gestaltning är centrala delar i utvecklingen, med ambitionen att bidra till ökad trivsel och en mer levande stadskärna.

Projektet präglas av höga ambitioner inom miljö och hållbarhet, där parterna tillsammans kommer att arbeta med fokus på återbruk och låga koldioxidutsläpp genom hela genomförandet. Projektet startar i maj 2026, men kommer märkas först efter sommaren på platsen och beräknas stå klart för inflyttning under 2028.

– Vi ser mycket fram emot att få vara en del av utvecklingen av Solna Centrum tillsammans med Alecta Fastigheter. Vi är många som har en relation till centrumet i någon form och det ska bli roligt att både förädla befintliga strukturer och att tillföra nya som blir ett viktigt bidrag till den nya levande stadskärnan. Projektets miljö- och hållbarhetsambitioner ligger i linje med Arconas hållbarhetsprofil och det känns inspirerande att få vara med i ett projekt där dessa frågor är i fokus. Vi hoppas att projektet väcker nyfikenhet och optimism hos både besökare och boende i området, säger Ella Bringle, affärschef på Arcona.

Så här kan det komma att se ut framöver.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

