Apoteket flyttar in hos Niam i Väsby centrum

Till hösten öppnar Apoteket i lokaler om 350 kvm hos Niam i Väsby Centrum i Upplands Väsby, med entré mellan Willys och Ica Kvantum.

Apoteket flyttar in i lokaler om 350 kvm hos Niam i Väsby centrum, i fastigheten Vilunda 6:60 i Upplands Väsby.

– Vi har saknat att ha ett Apoteket i Upplands Väsby kommun och letat efter rätt möjlighet under en längre tid. Det känns därför mycket positivt att snart kunna erbjuda hela vårt sortiment och rådgivning i ett rymligt apotek med ett av de bästa lägena i Väsby Centrum, säger Martin Sandström, chef etablering på Apoteket.

Apoteket blir ett fullsortimentsapotek med sex kassor och hämtabox för onlinebeställningar. Det kommer att ha omkring sju medarbetare: apotekschef, farmaceuter och rådgivare, och rekrytering påbörjas nu.

Inflyttning sker preliminärt i oktober 2026.