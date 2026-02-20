AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

AP7 etablerar ett nytt nordiskt fastighetsbolag, Secura Fastigheter, genom förvärv av en svensk portfölj bestående av nio samhällsfastigheter med inriktning mot rättsväsendet. Säljare är Castellum. Förvärvet omfattar cirka 110 000 kvadratmeter uthyrbar area och fastigheterna är belägna i Göteborgsregionen, Örebro, Malmö och Jönköping. Castellum säljer för över bokfört värde.

Annons

Colliers var rådgivare till säljaren.

Fastigheterna är fullt uthyrda till offentliga hyresgäster, däribland Domstolsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården, med en genomsnittlig kvarvarande hyrestid om cirka 11 år vid tillträde. Hyresgästerna bedriver samhällsviktiga verksamheter av central betydelse för Sverige, vilket bidrar till långsiktiga hyresrelationer och stabila kassaflöden.

Förvärvet utgör det första steget i etableringen av Secura, ett nytt fristående fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter i Norden. AP7:s målsättning är att successivt bygga en diversifierad och hållbar fastighetsportfölj, med en tydlig utgångspunkt i fastigheter för rättsväsendet och kompletterande delsegment inom samhällsfastigheter. Ambitionen är att nå en portföljvolym om cirka 25 miljarder kronor inom fem år.

”Portföljen utgör en mycket stark grund för etableringen av Secura. Fastigheterna håller hög kvalitet, har en tydlig hållbarhetsprofil och genererar stabila kassaflöden. Som långsiktig och ansvarstagande ägare ser vi goda möjligheter att bygga ett ledande bolag med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktigt värdeskapande”, säger Maria Björklund, Head of Alternative Investments på AP7.

Fastigheterna som ingår i transaktionen:

  • Borås Hinden 2,
  • Göteborg Backa 20:6,
  • Göteborg Skår 58:1,
  • Jönköping Götaland 5 (del av),
  • Malmö Godsfinkan 1,
  • Mölndal Sesamfröet 2,
  • Örebro Korsningen 1,
  • Örebro Lantmäteriet 2
  • Örebro Porten 1.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 5 600 mkr, jämfört med bokfört värde per 31 december 2025 om cirka 5 150 mkr, inklusive bedömd återstående investering avseende pågående projekt.

– Castellum har uppfört och förvaltat dessa fastigheter på ett värdeskapande sätt. Nu tar vi nästa steg och prioriterar kapitalanvändningen i linje med vårt mål om 10 procents avkastning på eget kapital. Vi är glada att kunna lämna över dessa välskötta fastigheter till AP7 som är en naturlig och långsiktig ägare framåt, säger Pål Ahlsén, vd, Castellum AB.

Beräknad total resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka 750 mkr, varav cirka 75 mkr förväntas bokföras som hyres- och serviceintäkter (återföring av periodiserade annuiteter), cirka 250 mkr som värdeförändringar fastigheter, cirka -75 mkr som värdeförändringar goodwill och cirka 500 mkr som uppskjuten skatt.

2023 fick AP7 utökade placeringsmöjligheter för investeringar i illikvida tillgångar, såsom fastigheter, private equity och infrastruktur. Utöver investeringar inom samhällsfastigheter avser AP7 att över tid bredda fastighetsinvesteringarna till fler prioriterade segment, såsom bostäder och kontor.

Rådgivare till AP7 är REIN Capital Partners, Setterwalls och Bloc Tax.

AP7 är sedan tidigare hälftenägare (49%) i stora Urban Escape/Gallerian i centrala Stockholm. Den andra hälften ägs fortfarande av AMF Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:30

Ännu en affär: Duo köper 120 000 kvm från Logicenters

Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.

Newsflash

Igår kl. 17:02

Klart: Urban Partners säljer för 8,8 mdr till Catena

FV:s uppgifter om storaffären bekräftas. Totalt 612 000 kvm lokaler. Läs om alla fastigheter.

Lista: Största affärerna 2026

von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt område

Rekryterar från DNB Carnegie.

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

FV Affärskarta: Se flera stora uthyrningar i närområdet

Största uthyrningarna av kontor 2026

Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden

Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.

Vasakronan säljer i Göteborg

Välkänd fastighet byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år

FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

 Tillbaka till förstasidan