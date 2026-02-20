AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

AP7 etablerar ett nytt nordiskt fastighetsbolag, Secura Fastigheter, genom förvärv av en svensk portfölj bestående av nio samhällsfastigheter med inriktning mot rättsväsendet. Säljare är Castellum. Förvärvet omfattar cirka 110 000 kvadratmeter uthyrbar area och fastigheterna är belägna i Göteborgsregionen, Örebro, Malmö och Jönköping. Castellum säljer för över bokfört värde.

Colliers var rådgivare till säljaren.

Fastigheterna är fullt uthyrda till offentliga hyresgäster, däribland Domstolsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården, med en genomsnittlig kvarvarande hyrestid om cirka 11 år vid tillträde. Hyresgästerna bedriver samhällsviktiga verksamheter av central betydelse för Sverige, vilket bidrar till långsiktiga hyresrelationer och stabila kassaflöden.

Förvärvet utgör det första steget i etableringen av Secura, ett nytt fristående fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter i Norden. AP7:s målsättning är att successivt bygga en diversifierad och hållbar fastighetsportfölj, med en tydlig utgångspunkt i fastigheter för rättsväsendet och kompletterande delsegment inom samhällsfastigheter. Ambitionen är att nå en portföljvolym om cirka 25 miljarder kronor inom fem år.

”Portföljen utgör en mycket stark grund för etableringen av Secura. Fastigheterna håller hög kvalitet, har en tydlig hållbarhetsprofil och genererar stabila kassaflöden. Som långsiktig och ansvarstagande ägare ser vi goda möjligheter att bygga ett ledande bolag med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktigt värdeskapande”, säger Maria Björklund, Head of Alternative Investments på AP7.

Fastigheterna som ingår i transaktionen:

Borås Hinden 2,

Göteborg Backa 20:6,

Göteborg Skår 58:1,

Jönköping Götaland 5 (del av),

Malmö Godsfinkan 1,

Mölndal Sesamfröet 2,

Örebro Korsningen 1,

Örebro Lantmäteriet 2

Örebro Porten 1.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 5 600 mkr, jämfört med bokfört värde per 31 december 2025 om cirka 5 150 mkr, inklusive bedömd återstående investering avseende pågående projekt.

– Castellum har uppfört och förvaltat dessa fastigheter på ett värdeskapande sätt. Nu tar vi nästa steg och prioriterar kapitalanvändningen i linje med vårt mål om 10 procents avkastning på eget kapital. Vi är glada att kunna lämna över dessa välskötta fastigheter till AP7 som är en naturlig och långsiktig ägare framåt, säger Pål Ahlsén, vd, Castellum AB.

Beräknad total resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka 750 mkr, varav cirka 75 mkr förväntas bokföras som hyres- och serviceintäkter (återföring av periodiserade annuiteter), cirka 250 mkr som värdeförändringar fastigheter, cirka -75 mkr som värdeförändringar goodwill och cirka 500 mkr som uppskjuten skatt.

2023 fick AP7 utökade placeringsmöjligheter för investeringar i illikvida tillgångar, såsom fastigheter, private equity och infrastruktur. Utöver investeringar inom samhällsfastigheter avser AP7 att över tid bredda fastighetsinvesteringarna till fler prioriterade segment, såsom bostäder och kontor.

Rådgivare till AP7 är REIN Capital Partners, Setterwalls och Bloc Tax.

AP7 är sedan tidigare hälftenägare (49%) i stora Urban Escape/Gallerian i centrala Stockholm. Den andra hälften ägs fortfarande av AMF Fastigheter.