Anticimex till Wihlborgs nyproduktion på Stora Bernstorp

Wihlborgs tecknade tidigare i år hyresavtal om nyproduktion på Sunnanå 12:26 vid gränsen mellan östra Malmö och Burlöv, och kan nu meddela att det är Anticimex som samlar sin Malmöverksamhet i 1 200 kvm nya, moderna lokaler. Entreprenören är upphandlad och projektet går in i nästa fas, med planerad inflyttning under 2027.

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Sunnanå 12:26 är en del av den fortsatta utvecklingen av Stora Bernstorp, med ett attraktivt läge mellan Inre Ringvägen och E6/E20. Fastigheten förvärvades i december 2022 och utvecklas nu till en modern och flexibel verksamhetsfastighet med plats för flera hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt 4 000 kvm och utformas med anpassningsbara ytor i storleksordning 700 till 1 400 kvm för att möta olika typer av verksamheters behov med en kombination av kontor, lager och lättare produktion.

Anticimex är ett internationellt serviceföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och brandskydd och befinner sig i en expansiv fas. Samlokaliseringen innebär att bolaget flyttar Malmöverksamheten från Bulltofta till Stora Bernstorp. Anticimex är sedan tidigare hyresgäst hos Wihlborgs i Lund.

– Vi ser fram emot att göra denna satsning tillsammans med Wihlborgs som vi känner väl både som en seriös hyresvärd och som en stark samarbetspartner. Området är en attraktiv och modern plats som passar perfekt för vår verksamhet och lätt att ta sig till både för oss själva och för våra kunder. Vi ser det även som en satsning på vår personal som kommer få nya fina lokaler, vilket kommer stärka både arbetsmiljön och arbetsglädjen. Därför längtar vi till den dag då vi får kliva in genom dörrarna till dessa nya lokaler, säger Jörgen Nilsson Regionchef på Anticimex.

– Vi är glada över att Anticimex väljer att etablera sig hos oss i ett område som blivit alltmer attraktivt som etableringsplats. Under de senaste åren har området utvecklats mycket, med nya verksamheter och en modern miljö som kombinerar handel, service och god tillgänglighet. Med den låga vakansgraden i området ser vi en fortsatt stark efterfrågan på den här typen av lokaler, där en något mindre yta kombinerar attraktiva kontor med effektiva verksamhetsytor. Den flexibiliteten är en viktig del av erbjudandet i Sunnanå 12:26, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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