Annika Winsth
Annika Winsth. Foto: FV

Winsth: ”Ekonomin går bättre än svenskarna tror”

Inflationstakten har minskat och hushållens inkomster ökat. Men vi har blivit marinerade i att omständigheterna är värre än vad de är. ”Det är första gången jag ser att läget är bättre än vad hushållen och marknaden tror”, sade Nordeas chefsekonom Annika Winsth på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

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Sverige är rustat för att hantera den stökiga omvärlden. Det fastslog Nordeas chefsekonom Annika Winsth från scenen på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

– Även om vi hade tillkaos så gick svensk export bra. Vi har fastnat i det negativa. Sverige är strukturellt mycket bättre än vad många svenskar tror. Målar man för mycket i svart så skjuter man på investeringar, sade Annika Winsth.

Konjunkturbotten nåddes 2024. Nordeas chefsekonom pekade även på att när det görs regelförändringar är hushållen rationella.

– Jag hör att ledande personer säger att det är allvarligt. Hushållen har bra förutsättningar. Även företagen. Öppnar vi dessutom Hormuzsundet får vi en positiv tillväxttakt framöver, sade Annika Winsth och fortsatte:

– Jag har jobbat med ekonomi i 30 år. Det är första gången jag ser att läget är bättre än vad hushållen och marknaden tror. Statistiken stämmer.

Annika Winsth
Annika Winsth på Fastighetsvärldens scen i Almedalen. Foto: FV

Hon hyllade den svenska modellen vidare, genom en kritisk passus om lokala starka ledares tongångar som blickar för mycket mot Kina och USA.

– Man kan höra från ledande håll, även från prominenta företagsledare som har varit med länge: ’Titta på Kina och USA, viken produktivitetsökning! Det hade varit trevlig om vi hade haft samma produktivitetsökning’, sade Annika Winsth och fortsatte:

– Men då vill jag tillägga att det kommer med en kostnad. De här personerna tänker avkastning, men resultatet blir att man slår ut bolag och människor. Medan vi tänker på människan. Vår svenska modell – som vi har haft i decennier – har visat sig vara mer välfungerande.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

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