Annika Ekström.

Annika Ekström ny COO vid PPI

Annika Ekström har utsetts till ny Chief Operating Officer (COO) i norska PPI och kommer att bli en del av ledningsgruppen i PPI framöver. Hon har varit fastighetsdirektör och vice vd för SBB sedan 2019. Vid PPI återförenas hon med Ilija Batljan som är CIO.

–  Jag ser mycket fram emot att vara med i PPI-teamet på dess spännande resa och att bidra till att utveckla företaget ytterligare under de kommande åren. Jag känner mycket väl till portföljen som ska förvärvas från SBB och jag ser fram emot att fortsätta betjäna våra viktiga samhällsservicekunder utan avbrott, säger Annika Ekström.

PPI förvärvades nyligen en stor fastighetsportfölj från SBB, med ett fastighetsvärde på hela 32 miljarder kronor. Ekström följer därmed med det tidigare fastighetsbeståndet när det samtidigt återstår ganska få fastigheter i SBB. PPI är noterat vid börsen i Oslo och planerar även för en notering i Stockholm.

– Jag är mycket glad över att ha Annika till vårt team inom PPI. Hon är mycket erfaren och professionell, och jag är säker på att hon kommer att säkra en sömlös överföring av förvaltningen av den stora fastighetsportfölj som vi förvärvar från SBB. Jag är också övertygad om att hon kommer att vara en mycket värdefull bidragsgivare till vår ledningsgrupp, säger André Gaden, vd för PPI

Innan hon började på SBB har Annika Ekström lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom fastighetsförvaltning inom Hemfosa Fastigheter AB och Aberdeen Asset Management. Hon har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

