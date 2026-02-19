Annehem utser Christian Fredefors till ny CFO

Annehem Fastigheter utser Christian Fredefors till ny CFO för bolaget. Han tillträder sin tjänst 18 maj och kommer att ingå i bolagets koncernledning.

Han kommer närmast från en tjänst som kundansvarig på SBAB och har tidigare haft en CFO roll på Holmströmgruppen AB och dessförinnan har han arbetat med finansiering och transaktioner på Hemfosa Fastigheter.

”Det är med glädje vi välkomnar Christian Fredefors som Annehems nya CFO. Hans tidigare erfarenheter av finansiering och transaktioner blir en tillgång i bolagets fortsatta utveckling.” säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

”Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att bidra till Annehems fortsatta tillväxtresa, kundnära förvaltningsarbete och ambitiösa hållbarhetsarbete. Med min erfarenhet inom framför allt finans hoppas jag kunna stärka Annehems position ytterligare.” säger Christian Fredefors.

Christian ersätter Adela Colakovic som tidigare meddelat att hon lämnar tjänsten för annat uppdrag. Adela kvarstår som CFO till och med 8 maj 2026.