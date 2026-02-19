Annehem utser Christian Fredefors till ny CFO

Annehem Fastigheter utser Christian Fredefors till ny CFO för bolaget. Han tillträder sin tjänst 18 maj och kommer att ingå i bolagets koncernledning.

Annons

Han kommer närmast från en tjänst som kundansvarig på SBAB och har tidigare haft en CFO roll på Holmströmgruppen AB och dessförinnan har han arbetat med finansiering och transaktioner på Hemfosa Fastigheter.

”Det är med glädje vi välkomnar Christian Fredefors som Annehems nya CFO. Hans tidigare erfarenheter av finansiering och transaktioner blir en tillgång i bolagets fortsatta utveckling.” säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

”Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att bidra till Annehems fortsatta tillväxtresa, kundnära förvaltningsarbete och ambitiösa hållbarhetsarbete. Med min erfarenhet inom framför allt finans hoppas jag kunna stärka Annehems position ytterligare.” säger Christian Fredefors.

Christian ersätter Adela Colakovic som tidigare meddelat att hon lämnar tjänsten för annat uppdrag. Adela kvarstår som CFO till och med 8 maj 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

FV Affärskarta: Se flera stora uthyrningar i närområdet

Största uthyrningarna av kontor 2026

Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden

Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.

Vasakronan säljer i Göteborg

Välkänd fastighet byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år

FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

 Tillbaka till förstasidan